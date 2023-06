La star de Towie a l’air très différente dans un cliché rare sans maquillage après avoir abandonné les produits de remplissage pour les lèvres

Ella Rae Wise de TOWIE a révélé une métamorphose dramatique dans un nouveau cliché glamour.

La star de télé-réalité de 22 ans a montré sa beauté naturelle dans une rare photo sans maquillage après avoir abandonné ses lèvres.

Instagram

Ella avait l’air si différente dans un nouveau cliché glamour[/caption]

Ella avait l’air sensationnelle en publiant une photo dépouillée sur Instagram.

La beauté blonde avait l’air fraîche sans fond de teint alors qu’elle posait avec ses cheveux noués sur son épaule.

La plus grande différence que les fans ont remarquée à propos de la star était sa moue.

Elle a fièrement légendé le cliché : « Naturel. Pas de remplisseur de lèvres.

Pas étonnant qu’elle ait du ressort dans sa démarche.

Le mois dernier, Ella a révélé qu’elle avait un nouvel homme dans sa vie et qu’elle ne pense pas qu’elle sera « plus jamais célibataire ».

Elle a un petit ami mystérieux sur les lieux et dit qu’il lui fait envisager « d’avoir une famille et de se marier ».

Confirmant qu’elle n’est plus célibataire, la star a expliqué que les gens « seraient choqués » de découvrir qu’elle n’était plus sur le marché.

Elle a dit : « Non, je ne suis pas célibataire – je ne pense pas que je le serai à nouveau. J’ai gardé cela privé pendant longtemps.

Elle a continué à dire OK! que c’est « 100% officiel », ajoutant : « Maintenant que j’ai ma propre maison et un petit ami, je pense avoir une famille et me marier.

« Les choses évoluent dans cette direction maintenant. Je suis très heureux à ce moment de ma vie.