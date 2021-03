La fenêtre de transfert de janvier peut sembler un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Kane est ouvert à la sortie mais les Spurs restent fermes

David Ornstein de l’Athletic a affirmé que l’attaquant Harry Kane tient à quitter Tottenham Hotspur à la recherche de trophées.

Kane, 27 ans, a un contrat qui court jusqu’en 2024, les Spurs sont donc en bonne position de négociation, mais le capitaine anglais n’a pas remporté de trophée majeur au club – les Spurs, sixième, à 23 points derrière les leaders de Manchester City dans le Premier League et affrontez-les lors de la finale de la Coupe Carabao (en direct sur ESPN +, 25 avril à 11 h HE). City et le Real Madrid ont été liés à Kane dans le passé, mais un accord coûterait cher à mettre en place.

« Je parle à beaucoup de gens dans le football et le consensus est que Harry Kane aimerait quitter Tottenham, mais il ne peut pas le dire publiquement », a déclaré Ornstein à Sky Sports. « C’est le capitaine des Spurs et il est très engagé quand il joue pour le club, mais il veut aller gagner des trophées.

« Il a dit cela publiquement et a clairement indiqué qu’il voulait remporter plusieurs trophées, le plus grand du football. Il ne semble pas qu’il sera capable de le faire à Tottenham, donc je pense qu’il serait ouvert à un transfert.

« Cependant, c’est incroyablement improbable car [Tottenham chairman] Daniel Levy souhaiterait un chiffre étonnamment élevé pour Kane, bien supérieur à 120 millions de livres sterling selon les rapports. Levy ne voudrait pas vendre à un rival et les choses s’arrêteront à un moment donné, car si Kane veut y aller, il devra l’exprimer. Est-ce que je vois Kane quitter les Spurs cet été? Il peut y avoir une volonté de son côté, et une volonté des clubs intéressés, mais je ne pense pas que cela se produira. «

BLOG EN DIRECT

09h24 GMT: Lionel Messi reviendra à Newell un jour, selon l’entraîneur du club allemand «El Mono» Burgos.

Messi, 33 ans, a joué pour les équipes de jeunes de Newell avant de rejoindre Barcelone en 2000 et la légende argentine devient agent libre cet été, bien qu’elle soit plus susceptible de déménager à Manchester City ou au PSG.

« Je crois en lui et qu’il peut donner plus », a déclaré à La Capital l’ancien entraîneur adjoint de l’Atletico Madrid, qui a repris Newell’s plus tôt ce mois-ci. « Je ne pense pas qu’il quittera Barcelone parce que c’est sa maison comme celle de Newell et je pense qu’à un moment donné, il viendra ici.

« Si Diego Maradona a joué ici, Messi voudra également jouer en première division avec Newell’s. Je pense que cela arrivera un jour. »

Il a dit en riant: « J’espère que c’est bientôt. »

09h07 GMT: Zlatan Ibrahimovic dit qu’il n’est pas pressé de signer sa prolongation de contrat avec l’AC Milan.

L’international suédois devient joueur autonome cet été mais affirme que ses relations avec le club italien sont excellentes.

Ibrahimovic, 39 ans, qui a marqué son 15e but en championnat lors de la victoire 3-2 de dimanche à la Fiorentina, pour aider le Rossoneri rester dans la course pour le titre de Serie A, a déclaré après le match sur Sky Italia: « Plus le temps passe, plus je me sens jeune.

Ibrahimovic a alors plaisanté: « [AC Milan director Paolo] Maldini me met la pression car il veut que je sois digne de ce nouveau contrat. C’est une blague, tout est sous contrôle. Nous parlons beaucoup; nous avons un excellent rapport. Nous verrons ce qui se passera, mais nous n’allons pas nous précipiter. «

La grande forme d’Ibrahimovic a été récompensée car il a été nommé dans l’équipe suédoise pour la première fois en cinq ans.

« Mon désir était de continuer à jouer et d’être heureux, le reste est un bonus », a déclaré Ibrahimovic. « L’équipe nationale est et c’est un honneur d’être de retour après cinq ans. [Sweden coach] Andersson est venu deux fois chez moi pour me chercher, l’un à la maison et l’autre à Milanello. Nous avons parlé et nous avons été directs. Puis l’appel est venu. «

08h30 GMT: Ancien entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri a révélé qu’il avait refusé une approche du Real Madrid alors qu’il était toujours en charge du club italien.

Allegri a remporté cinq titres de Serie A et atteint deux finales de la Ligue des champions avec la Juve. Cela a conduit Madrid à l’identifier comme remplaçant de Zinedine Zidane, qui a mis fin de manière sensationnelle à son premier passage à la tête du Bernabeu quelques jours à peine après avoir remporté une troisième Ligue des champions consécutive en 2018.

« Lorsque le Real Madrid m’a appelé il y a trois ans, j’avais promis à la Juventus de rester », a déclaré Allegri à Sky Sport Italia. C’est le seul que j’ai refusé. «

Allegri a été licencié par la Juve un an plus tard, et il n’a plus travaillé depuis. Lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait à nouveau entraîner le club, il a déclaré: « Il est impossible de dire, d’ailleurs, Andrea Pirlo est là maintenant et à mon avis, il va bien.

« Je ne sais pas ce qui manque à la Juve. Ils sont en finale de la Coppa Italia, ont remporté la Supercoppa, se battent pour les quatre premiers. La Ligue des champions est un peu une loterie, elle peut tourner à six pence. »

PAPER TALK (par Danny Lewis)

Barcelone à la recherche d’options Haaland

La course a déjà commencé pour signer l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland, et il semble que Barcelone est prête à tout mettre en œuvre pour faire venir le Norvégien.

Selon Sport, le président du club, Joan Laporta, serait même prêt à négocier la vente de Barca Corporate – qui contrôle plusieurs actifs commerciaux du club – permettant un afflux possible de plus de 200 millions d’euros.

En plus de cela, le club est prêt à laisser partir deux attaquants, bien que les deux départs potentiels ne soient pas nommés.

Comme beaucoup des meilleurs clubs d’Europe, Barcelone voit Haaland, 20 ans, comme le regain de qualité dont il a besoin, et fera donc tout son possible pour battre des joueurs comme le Real Madrid et Chelsea pour le signer.

De Sciglio pourrait aider avec l’accord d’Aouar

La Juventus est peut-être prête à utiliser Mattia De Sciglio pour les aider à recruter le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar, rapporte Tuttosport.

L’arrière latéral de 28 ans est prêté à Lyon et tient à rester au-delà de la campagne en cours, après avoir disputé 21 matches de Ligue 1 jusqu’à présent cette saison.

La Juventus viserait à utiliser De Sciglio pour faire baisser le prix de la signature d’Aouar, Lyon demandant 40 millions d’euros.

Les géants italiens sont prudents financièrement en raison de l’impact du coronavirus, ils sont donc désireux d’économiser partout où ils le peuvent. Cela semble être un accord qui pourrait bien fonctionner pour tout le monde.

Le PSG tient à garder Zahui au milieu de l’intérêt

Paris Saint Germain ont déjà vu un jeune défenseur Soumaila Coulibaly signe avec le Borussia Dortmund, et L’Equipe rapporte que les champions de France font maintenant de leur mieux pour garder 18 ans Nesta Zahui de partir pour un autre club.

Le contrat de l’attaquant prend fin à l’été 2021, des mesures sont donc prises immédiatement.

Un certain nombre de clubs surveillent de près la situation, le Sevilla FC, le Real Betis, Hoffenheim et Schalke 04 étant tous intéressés.

Tap-Ins

– Newcastle United regarde le gardien d’Accrington Stanley Toby Savin, selon le soleil. Le scout de Newcastle, Mick Tait, a observé le joueur de 19 ans, qui a fait irruption dans la première équipe de la Ligue 1 cette saison. Manchester United a également surveillé la perspective, même si ce sont les Magpies qui semblent les plus sérieux à ce stade.

– Défenseur indépendant Alan FrancoL ‘accord de l’ Atlanta United FC pourrait être de retour sur la bonne voie, selon AS. L’Argentin était sur le point de rejoindre l’équipe de la Major League Soccer, mais un coup de main tardif du club brésilien de Sao Paulo a apparemment détourné la candidature. Maintenant, Atlanta a de nouveau gagné l’avantage avec un prix d’environ 2,8 millions de dollars pour 50% de la valeur du joueur.