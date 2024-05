La star de Tottenham a admis qu’il était un fan d’Arsenal avant l’énorme affrontement pour le titre avec Man City

Dejan Kulusevski et Tottenham pourraient aider Arsenal à remporter le titre de Premier League cette semaine – et le Suédois a déjà admis que les Gunners étaient son équipe préférée.

Arsenal est sur le point de remporter son premier titre national en 20 ans, mais il aura besoin d’une grande faveur de la part de ses principaux rivaux s’il veut faire le travail et détrôner Manchester City.









Les champions en titre ont joué un match de moins que les Gunners et ne sont qu’à un point de l’équipe de Mikel Arteta. Ils affronteront les Spurs mardi soir et Arsenal serait assuré d’être champion s’il gagnait contre Everton si City perdait en milieu de semaine.

Un tel scénario a divisé la base de fans de Tottenham, certains souhaitant perdre contre City – même si le club pourrait toujours se qualifier pour la Ligue des champions s’il gagnait ses deux matchs restants.

Kulusevski aura probablement un grand rôle à jouer contre City mardi soir. Il a eu un grand impact chez les Spurs après avoir rejoint la Juventus, mais il faisait partie de l’équipe d’Arsenal.

Alors qu’il était prêté à Parme plus tôt dans sa carrière, il a déclaré au Lund suédois Podcast : « Mon équipe préférée est Arsenal parce que j’aime tout dans le club, la ville, les joueurs et leur façon de jouer au football. »

Et Kulusevski a également taquiné son affection pour Arsenal dans une interview après avoir rejoint Tottenham, bien qu’il ne soit pas allé jusqu’à les nommer. Il a déclaré : « Il y a une équipe pour laquelle j’ai toujours voulu jouer, et je pense que j’y jouerai un jour, mais je ne veux pas dire de quelle équipe il s’agit parce que c’est un sujet sensible. »

Rejoignez le débat ! Fans des Spurs : voulez-vous que votre équipe gagne ou perde contre Man City ? Faites-le-nous savoir ici.

Tottenham pourrait rendre un énorme service à Arsenal contre Manchester City mardi soir ( Getty)



Alors que certains fans préféreraient voir les Spurs perdre contre Manchester City plutôt que d’ouvrir la porte à Arsenal pour remporter le titre, Ange Postecoglou a rejeté ces propos.

L’ancien chef du Celtic a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match : « Je comprends la rivalité. J’ai fait partie de l’une des plus grandes rivalités au monde ces deux dernières années avec le Celtic et les Rangers.

« Mais je n’ai jamais compris et je ne comprendrai jamais si quelqu’un veut que sa propre équipe perde. Ce n’est pas le but du sport. Ce n’est pas ce que j’aime dans ce jeu. »





