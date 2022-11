La star de “Top Gun: Maverick”, Jay Ellis, révèle ce qu’il a appris de Tom Cruise et parle d’une suite potentielle

L’acteur de “Top Gun : Maverick”, Jay Ellis, est à la recherche d’une suite potentielle au film hollywoodien avec Tom Cruise.

Lors du gala annuel de l’American Foundation for AIDS Research (amfAR) à Los Angeles, Ellis a déclaré en exclusivité à Fox News Digital qu’il serait “absolument là” si les réalisateurs de “Top Gun: Maverick” décidaient de continuer avec un autre film.

“Toute ma distribution, nous serions tous là en un clin d’œil. Nous serions reconnaissants d’être là”, a fait remarquer Ellis jeudi lors de l’événement amfAR.

Il a ajouté que Cruise rappelait fréquemment au casting à quel point il était “spécial” de créer “Top Gun: Maverick”, et il a parlé de travailler avec la star.

“Tom nous a rappelé quotidiennement et nous a vraiment protégés … a créé cette bulle pour que nous puissions réussir”, a noté Ellis.

Depuis la première sortie en salles du film fin mai, “Top Gun: Maverick” a rapporté plus de 601,91 millions de dollars sur le marché intérieur, devenant Le film national le plus rentable de Paramount Picture dans sa première course.

“Ce fut une aventure absolument incroyable. … Nous sommes reconnaissants à chaque personne qui a dépensé chaque centime pour aller voir ce film … c’est un témoignage du pouvoir du film, qui rassemble les gens”, a conclu Ellis.

En plus de jouer dans “Top Gun : Maverick”, il a récemment animé l’événement amfAR, qui aide à collecter des fonds pour les programmes de recherche sur le VIH/SIDA. Le gala de cette année a permis de recueillir plus de 1,3 million de dollars, et l’événement de l’an dernier a permis de recueillir plus de 1,7 million de dollars.

La soirée étoilée était consacrée à la mission de la fondation de trouver un remède contre le VIH/SIDA.

Les célébrités qui président les événements de l’amfAR incluent Heidi Klum, Scarlett Johansson, Tyler Perry et bien d’autres.

Tinashe, Aloe Blacc et Madison Beer ont organisé des performances musicales lors de l’événement exclusif.

Le gala amfAR a honoré Paramount Pictures et l’auteur-compositeur-interprète Kelly Rowland au Pacific Design Center.

L’ancienne star de Destiny’s Child s’est confiée à Fox News Digital sur ce que le prix du courage signifiait pour elle.

“J’ai tatoué ‘Courage’ sur moi, juste pour me rappeler de toujours l’être. Je pense que nous devons tous l’être quand nous vivons notre vie de tous les jours, et nous inspirons les autres… les encourageons à avoir du courage”, Rowland s’est exprimé sur le tapis rouge.

La productrice de télévision et militante a continué à dire qu’elle était “honorée” d’accepter le prix et a remercié les femmes de sa vie qui l’ont aidée à devenir la personne qu’elle est aujourd’hui.

“Je tiens le courage en haute estime, bien sûr, et je dirais certainement que je l’ai obtenu de toutes les femmes que je connais … toutes les femmes que je connais ont planté tant de graines dans ma vie. … Je les ai vus déménager de courage et prendre de grandes décisions… être de grandes femmes… de grandes mères, des chefs d’entreprises.