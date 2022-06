NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de « Top Gun: Maverick », Danny Ramirez, détaille ce que c’était que de travailler avec Tom Cruise et réfléchit à la formation « unique » qu’il a suivie pour se préparer à son rôle de lieutenant Mickey « Fanboy » Garcia.

« Cela a été l’une des expériences les plus incroyables », a déclaré Ramirez à Fox News Digital. « On a l’impression d’être allés chercher notre maîtrise et nos doctorats. »

Ramirez a souligné l’impact de Cruise sur les cinéphiles et comment il l’a transformé en un rôle de « mentor » pour les acteurs avec lesquels il travaille.

« Je pense que c’est pourquoi ses films sont si bien accueillis », a déclaré Ramirez. « Il a le public à l’esprit. C’est une responsabilité qui, comme les gens, donnent deux heures de leur temps. Et chaque année, il a un film que des millions de personnes vont regarder. Et donc cette responsabilité du nombre d’heures que les gens donnent pour se lancer dans cette aventure, il l’a transmise et depuis, c’est un mentor. »

À propos de Cruise guidant Ramirez, l’acteur a déclaré: « Chaque fois que j’ai un projet que je développe, il me donne des notes et comme s’il répondait plus vite que Jay [Ellis] ou Glen [Powell] fais.

« Ses notes arrivent environ une heure plus tard, il dit: » Lis tout. J’adore ça. En fait, j’y pense de cette façon, mais bon, à toi de décider. Et donc, ces notes sont inestimables parce qu’il veut essentiellement que nous devenions tous les meilleurs conteurs possibles. »

« Avec Tom, tout le temps que cette porte était ouverte et toute sa richesse de connaissances, il ne faisait que la donner. » — Danny Ramirez sur le tournage avec Tom Cruise

Ramirez a également noté que Cruise a une politique de porte ouverte en ce qui concerne la communication entre les acteurs.

« Avec Tom, tout le temps que cette porte était ouverte et toute sa richesse de connaissances, il ne faisait que les donner », a expliqué Ramirez. « Il est comme, ‘Prenez toutes les questions que vous avez.’ La salle de montage était ouverte les jours où je ne tournais pas. J’allais suivre Claudio Miranda, qui était un directeur de la photographie oscarisé, planant derrière [director] Jo [Kosinski] pour voir comment il prend ses décisions. L’ensemble du plateau était juste comme, ‘C’est un rêve devenu réalité pour tous ceux qui veulent continuer à devenir l’élite dans la narration, dans l’action.' »

Quant à sa formation ? Ramirez, qui a fini par piloter un F-18 dans le film, a noté que c’était « très unique ».

« Ouais, c’était. Très unique. C’est quelque chose que je n’ai même pas fait, quand je me suis inscrit pour faire le projet, je ne savais pas que nous allions le traverser », a expliqué Ramirez. « J’avais peur du vol au début. Alors à travers ça, c’était juste ce progressif, je dirais moins strict et plus [that] tout le monde savait [it] était dans leur intérêt de continuer, d’aimer et de tout donner.

« Je pense qu’en regardant à droite et à gauche de vous, les autres membres de la distribution qui ont tout donné … Et Tom savait déjà ce qui était nécessaire parce que pendant le premier, ils ont essayé d’obtenir des images dans les jets, mais ils ne l’ont pas fait. avoir une quelconque formation.

« Donc, toutes les images qu’ils ont obtenues étaient des acteurs évanouis sur le siège arrière ou avaient vomi partout. Et donc, il savait ce dont nous avions besoin. Et même si nous avons vomi, nous avons également pu aimer nous composer et ensuite continuer filmer parce que c’était pour nos histoires », a ajouté Ramirez.

En plus de la formation unique en son genre qu’il a reçue, Ramirez a également admis qu’il devait surmonter sa peur de voler.

« J’avais juste besoin de deux verres de vin, de mes écouteurs Bose et d’oublier que j’étais là », a déclaré Ramirez après avoir surmonté sa peur.

D’une scène de vol, Ramirez s’est rappelé que Cruise avait dit aux acteurs qu’ils étaient « si doués pour tolérer les G que nous devons maintenant mettre un peu plus de pression sur notre visage et avoir l’impression que nous souffrons davantage ».

« Il est comme, ‘Vous êtes trop à l’aise là-haut maintenant’, et nous sommes comme, ‘Nous avons tiré sept G comme tout le vol' », se souvient Ramirez. « Et c’était comme cette chose étrange que nos corps, à cause de la qualité de l’entraînement, se sont si bien adaptés que les pilotes de Top Gun ont été impressionnés. Et puis Tom a dit: » Montez le son d’un cran. « »

Avec « Top Gun: Maverick » devenant le film le plus important de la carrière de Cruise, Ramirez a évoqué la possibilité d’un autre film.

« Je veux dire, qui doit dire? Nous verrons ce qui se passera », a déclaré Ramirez. « Nous verrons ce que dit Paramount. Je ne suis pas contre. Je suis sûr que les gens ne sont pas contre. Mais il a fallu beaucoup de temps pour s’assurer que l’histoire était prête à être racontée de la bonne manière. Et je pense que vous allez vous voyez, comme ne pas faire une suite juste pour le plaisir, n’est-ce pas ?

« Mais s’il y a un endroit où repousser la limite, je suis sûr que Tom le trouvera. Et parce que c’est la bonne façon de procéder, c’est s’il y a un endroit où aller au-delà. »