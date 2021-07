Darshan Kumaar, qui joue un boxeur dans le prochain film « Toofaan », a été formé par l’entraîneur de la star hollywoodienne Will Smith Darrell Foster pour le rôle. L’acteur l’a qualifié d' »expérience unique dans une vie ».

Darshan a déclaré: « Je me souviens que lors de notre première réunion, Darrell a dit qu’il m’apprendrait à prendre un coup de poing et à ne pas simuler un coup de poing. Il a dit qu’il ne m’entraînerait pas pour un film, mais qu’il m’entraînerait comme un vrai boxeur pro.

« C’est ce que le public verra en regardant le film. Ils auront l’impression de regarder deux vrais boxeurs professionnels », a-t-il affirmé.

Darshan a expliqué que les sessions de formation exhaustives avec Foster se sont déroulées de 7h à 15h sur un mois.

« Ce furent l’un des meilleurs moments de ma vie que je chérirai toute ma vie », a-t-il ajouté.

‘Toofaan’ raconte l’histoire d’un boxeur, joué par Farhan Akhtar, qui repousse ses limites et travaille dur pour gagner en boxe. Le film présente également Paresh Rawal dans le rôle d’un entraîneur de boxe et est sorti sur Amazon Prime Video le 16 juillet.

Lors d’une table ronde, Farhan Akhtar s’est adressé aux médias, parlant de sa prochaine entreprise Toofan, de sa préparation pour jouer un boxeur et bien plus encore.

Lorsqu’on lui a demandé si jamais il proposait un biopic sur une personnalité du cinéma, qui serait-ce ?, l’acteur a déclaré à Zee News Digital : « Wow ! On m’a déjà posé cette question et la raison pour laquelle il est difficile de répondre, c’est que lorsque vous en nommez un ou deux, cela nie en quelque sorte les nombreuses autres personnes qui ont des histoires incroyables à raconter. Mais celles qui me viennent le plus souvent, et encore une fois, ne répondent pas à cette question en tant qu’acteur mais d’abord en tant que quelqu’un qui aimerait voir ces films. J’adorerais voir une histoire sur Kishore Kumar. Il fait tellement partie de nos vies à travers sa musique et ses chansons. Chaque génération le découvre encore et encore. Il avait une étincelle en lui et il y avait une folie dans lui – serait un film incroyable. »