La star de Too Hot to Handle de Netflix condamnée à une amende de 3000 £ pour avoir abusé du personnel de la BA après avoir crié «  Cherchez qui est ma mère de procureur général  »

Une star de la télé-réalité NETFLIX a été condamnée à une amende de 3000 £ pour avoir abusé du personnel de British Airways sur un vol.

Matthew Mawhinney, 29 ans, a crié «regarde qui est ma mère de procureur général» à un membre de l’équipage de cabine sur un vol de retour des Caraïbes où il tournait la deuxième série de «Too Hot To Handle».

Matthew Mawhinney arrive au tribunal de première instance d’Uxbridge pour le procès plus tôt dans la journée Crédit: PA

Beaux Greenslade a admis des propos et des comportements abusifs ou insultants sur le vol de retour des Caraïbes Crédit: PA

Il a été arrêté aux côtés de ses compatriotes Harry Johnson, 28 ans, et Beaux Greenslade, 23 ans, le 7 février.

Le trio avait filmé sur les îles Turques et Caïques avant de s’envoler pour Miami, où ils ont été vus en train de manger des margaritas en attendant leur connexion à Heathrow.

L’équipage de cabine sur le vol BA a demandé à Johnson et Greenslade de l’atténuer après avoir été vus «s’embrasser et se comporter intimement» dans leurs sièges.

Un témoin a déclaré qu’ils craignaient que le couple soit sur le point d’accomplir un acte sexuel.

Les accusés sont devenus abusifs après avoir été invité à plusieurs reprises à mettre des masques faciaux et avoir été informés que le capitaine avait décidé qu’ils ne devraient plus être servis d’alcool.

Lors d’une audience au tribunal de première instance d’Uxbridge aujourd’hui, la procureure Christelle McCracken a déclaré au tribunal que les hôtesses Heather Wenn et Sophie Griffiths avaient été la cible de la plupart des abus.

Quand Mme Wenn a dit à Mawhinney qu’il n’obtiendrait plus de boissons, il lui a dit: « Vas-y et f ****** regarde qui est ma mère – Baroness Scotland, je suis titulaire d’une carte en or – va me chercher un verre. »

Matthew Mawhinney est photographié avec son partenaire et la star de Love Island Tina Stinnes Crédit: Splash News

La mère de Mawhinney, la baronne Scotland, avait été procureur général entre 2007 et 2010 après avoir été nommée par Gordon Brown. Crédit: PA: Press Association

Il a foiré l’avertissement écrit qu’il avait reçu du capitaine et l’a jeté à travers la cabine.

La mère de Mawhinney avait été procureur général entre 2007 et 2010 après avoir été nommée par Gordon Brown. Elle a été la première femme à occuper le poste.

À un moment donné pendant le vol, Mawhinney est monté dans l’allée et a commencé à faire des pressions alors que le signe de la ceinture de sécurité était allumé, a appris le tribunal.

Greenslade, une secrétaire juridique, est également devenue abusive lorsqu’elle a appris qu’elle ne consommerait plus d’alcool.

‘F *** CES GENS’

Elle a dit aux hôtesses: « Enlevez mon putain de plateau, ne savez-vous pas que je suis une secrétaire *****, je vais vous retirer votre travail. »

Quand un passager lui a demandé d’arrêter de donner du fil à retordre à l’équipage, Greenslade a répondu: « Tais-toi f ****** c ***. »

Johnson, un chirurgien arboricole, a qualifié Mme Wenn de «b ****» lorsqu’il a reçu une lettre du capitaine disant qu’il lui était également interdit de se faire servir de l’alcool.

Greenslade a été entendu dire « F *** ces gens et f *** le capitaine ».

Il a également dit aux hôtesses de l’air « regardez-moi quand je vous parle » et a fait remarquer à tout le monde à quel point elle pensait que l’équipage était impoli.

Harry Johnson, un chirurgien arboricole, a qualifié Mme Wenn de «salope» quand il a reçu une lettre du capitaine lui disant qu’il lui était également interdit de se faire servir de l’alcool. Crédit: PA

Lorsqu’on leur a dit que la police pourrait être appelée à l’atterrissage, Greenslade a répondu: « Appelez la police, ils ne feront rien. »

Mahwhinney, de Mayfair, Westminster, a admis être une personne à bord d’un avion qui n’a pas obéi aux ordres légitimes d’un pilote pour avoir refusé de mettre un masque facial.

Il a admis un autre chef d’accusation d’utilisation de mots et de comportements menaçants, abusifs ou insultants.

« PROFONDÉMENT ASHAMÉ »

Johnson, de Darlington, comté de Durham, et Greenslade, de Bexleyheath, dans le sud-est de Londres, ont admis les mêmes accusations.

Dans une lettre adressée au tribunal, Mahwinney s’est excusé, affirmant qu’il avait « profondément honte » de son comportement pendant le vol, ajoutant: « C’est la chose la plus honteuse et la plus embarrassante qui me soit jamais arrivée. Je ne tente pas d’excuser ce qui s’est passé. . «

En prononçant sa sentence, le juge Wright a déclaré: «Vous étiez à la fin d’une période prolongée de confinement social et cela aurait pu avoir un impact psychologique sur vous et pourrait être la raison pour laquelle chacun de vous s’est comporté de manière irrégulière.

« Vous avez chacun agi avec un profond sentiment de droit, vous avez chacun agi sans aucune considération pour l’équipage ou le travail qu’ils avaient à faire. »

Chaque accusé a été condamné à une amende de 1500 £, à payer 500 £ chacun à Mme Wenn et à Mme Griffiths, et à payer une suramende compensatoire de 150 £ et 85 £ de frais pour leur comportement abusif.

Ils ont été condamnés à payer 100 £ supplémentaires pour avoir refusé de mettre leurs masques à la demande du capitaine.