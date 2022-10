La star de To The Manor Born, Peter Bowles, a laissé une succession de 300 000 £ à sa femme et à ses trois enfants après la mort d’un cancer à l’âge de 85 ans

La légende de SITCOM Peter Bowles a laissé sa succession de 300 000 £ à sa femme et à ses trois enfants.

La star de To The Manor Born de la BBC est décédée d’un cancer à l’âge de 85 ans en mars.

Getty

Peter Bowles a laissé une somme à six chiffres à sa femme et ses trois enfants[/caption]

Les chiffres montrent que ses biens sont allés à sa femme de 60 ans Susan et ses enfants Guy, Adam et Sasha.

Dans le spectacle, qui a été lancé en 1979, Bowles a joué le propriétaire du supermarché Richard DeVere qui achète la demeure seigneuriale de la veuve Audrey fforbes-Hamilton (jouée par Penelope Keith).

Les personnages se sont mariés dans le dernier épisode de 1981 vu par 17,8 millions de téléspectateurs.

Ils sont revenus pour une spéciale spéciale du 25e anniversaire en 2007.

Les autres succès télévisés de Bowles comprenaient Only When I Laugh, The Bounder et Perfect Scoundrels.

Sa carrière débute au théâtre en 1956 et s’y termine avec L’Exorciste.