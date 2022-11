La star de TKSS Vikalp Mehta étourdit Tabu et Nora avec le mimétisme d’Akshay Kumar, les internautes disent “jetez-le dans Hera Pheri 3”

Si les acteurs sont connus comme des talents, les mimétistes devraient être appelés des talents supérieurs. Il n’est pas facile de se faire passer pour quelqu’un, et s’il le fait parfaitement, alors vous devriez apprécier le travail acharné de l’artiste et sa persévérance d’artiste mimétiste. Si Chandni Bhabhda perfectionne l’impression d’Alia Bhatt, Vikalp Mehta est Akshay Kumar 2.0.

Oui, l’acteur, animateur et comédien professionnel s’est trouvé une nouvelle base de fans, car il a impressionné les invités du Kapil Sharma Show, avec l’impression parfaite de la star de Ram Setu. Des invités comme Nora Fatehi, Tabu et Ajay Devgn ont été stupéfaits et étonnés d’entendre le ton de la voix de Kumar. Récemment, alors qu’Ayushmann Khurrana et Nora Fatehi faisaient la promotion d’An Action Hero, Nora a été choquée après avoir vu l’acte de Vikalp. Elle a poursuivi en disant « Mera dimaag kharaab ho gaya ».

Voir la vidéo







Même Tabu a été stupéfait lorsque Vikalp a effectué un passage inspiré par Hera Pheri devant elle et l’équipe Drishyam 2.

Voir la vidéo





Vikalp a certainement impressionné les masses, et maintenant ils pensent que Vikalp peut facilement remplacer Kumar dans Hera Pheri 3.