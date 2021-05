La star de TikTok, Zach King, montre de manière hilarante comment l’art du musée sera présenté dans Covid-19 Times

Alors que peu de régions du monde reviennent lentement à une sorte de normalité, d’autres sont toujours confrontées à la pandémie de COVID-19 qui fait rage. Le port de masques, la désinfection et la distanciation sociale sont devenus la nouvelle norme. La star de TikTok et personnalité Internet, Zach King, a une fois de plus amusé les internautes avec une nouvelle offre créative qui montre comment les musées seraient au milieu de la pandémie en cours. Le joueur de 31 ans a une secte qui suit les circuits des réseaux sociaux et a récemment été confirmé pour avoir le plus grand nombre d’adeptes sur TikTok. King en a plus de 58,2 millions sur la seule plate-forme.

Le nouveau clip vidéo de King montre comment le travail d’artistes célèbres serait présenté dans les musées cette année. Le clip de 24 secondes partagé sur son compte Twitter officiel le montre endossant le rôle d’un membre du personnel du musée. «D’accord, tout le monde, le musée se conforme à Covid. Vous devez porter des masques à tout moment », peut-on l’entendre dire dans la vidéo de 24 secondes alors qu’il distribue des masques à tous les personnages des célèbres peintures exposées au mur. «Ici van Gogh», ajoute-t-il en donnant un masque au peintre hollandais. Le clip vidéo se termine enfin avec King se déplaçant vers le décor de «The Last Supper» et disant: «Guy’s come on, il n’y a pas de repas à l’intérieur» (distance sociale) alors que les personnages du tableau commencent à déménager. Cela se termine par King disant: «Judas, je vous regarde».

Regardez le clip hilarant ici:

Le clip amusant a recueilli plus de 1,6 million de vues en un rien de temps sur le site de microblogging. Amusés par la vidéo, les internautes ont afflué la section des commentaires pour exprimer leurs réactions.

Appréciant la nouvelle vidéo de King, «j’adore ce type de contenu», a écrit un utilisateur.

J’adore ce type de contenu! Ton montage est tellement bon continue !!! – Heure d’été ???? (@GenosIsMySenpai) 8 mai 2021

Un autre utilisateur a publié quelques images d’autres peintures célèbres portant des masques faciaux, et a répondu «pareil ici».

Un troisième a fait remarquer que les peintures «ont l’air si réelles».

semble si réel, ADOREZ-le XDDD – bonbonpich (@bonbonpich) 8 mai 2021

Un autre a partagé l’autoportrait de Vincent van Gogh avec un masque accroché à l’oreille.

Incroyable comme toujours – adorez l’attention portée aux détails par votre équipe! – Chioke Aarhus (@chioke_io) 8 mai 2021

«Incroyable comme toujours», a écrit un autre utilisateur.

