La star de TikTok, Waffler69, qui était connue pour manger des aliments bizarres, décède “d’une crise cardiaque présumée” | Nouvelles américaines

Une star de TikTok qui est devenue virale pour avoir publié des vidéos de lui-même en train de manger des collations bizarres et des aliments périmés est décédée à l’âge de 33 ans.

Taylor LeJeune – connu en ligne sous le nom de Waffler69 – comptait 1,8 million de followers sur TIC Tacoù il a posté des vidéos le montrant en train de manger des aliments étranges et parfois périmés, notamment du jambon en conserve de 1960, de la viande de renne et des aliments pour bébés.

Clayton Claydorm, le frère de Taylor, a annoncé la nouvelle aux fans dans une vidéo TikTok.

“Mon frère Taylor (…) est décédé vers 22 heures le 11 janvier 2023, d’une crise cardiaque présumée”, a-t-il déclaré.

“Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, et je tiens à dire qu’une heure et demie plus tard, il est décédé. C’est encore assez nouveau.

“Je ne sais pas ce qui va se passer dans un avenir proche … mais j’ai pensé que je devrais aller sur TikTok et informer tout le monde.”

M. Claydorm a également confirmé la mort de son frère à NBC News.

Il a dit avoir reçu un appel de leur mère disant qu’elle avait besoin de leur voiture pour emmener LeJeune – qui était basé en Louisiane aux États-Unis – à l’hôpital parce qu’il ne pouvait pas respirer.

Image:

Photo : waffler69 / Instagram



Une ambulance l’a emmené à l’hôpital où il est décédé, a déclaré M. Claydorm.

Le père et le grand-père de LeJeune sont tous deux décédés d’une insuffisance cardiaque avant l’âge de 50 ans, a-t-il ajouté.

M. Claydorm a créé une page GoFundMe pour collecter des fonds afin de couvrir les frais funéraires que sa mère avait payés.

La page a collecté plus de 11 000 $ et dans une mise à jour, il a écrit : “C’était fou de voir combien de personnes aimaient vraiment mon frère en plus de mon petit cercle familial.”

Dans la dernière vidéo TikTok de waffler69 avant sa mort, il a mangé une Big Fruit Loop trempée dans du lait après qu’un adepte l’ait suggéré.

Son frère a demandé aux fans de montrer leur amour en revoyant et en partageant des vidéos.

“S’il vous plaît, gardez son héritage en vie”, a-t-il déclaré dans la vidéo TikTok. “Surveillez le contenu qu’il diffuse. Gardez-le en vie. Il adorait rendre les gens heureux.”