L’influenceuse POPULAIRE Tierra Allen, 29 ans, a été arrêtée à Dubaï après avoir prétendument crié sur un agent de location de voitures.

Le chauffeur de camion et natif de San Diego, en Californie, a pris des vacances dans le pays en avril 2023 lorsque l’altercation s’est produite.

L’influenceuse Tierra Allen, 29 ans, a été arrêtée à Dubaï après avoir prétendument crié au personnel d’un service de location de voitures Crédit : TikTok/sasssy.trucker

Allen est connue pour sa carrière de chauffeur de camion, déposant et récupérant souvent des véhicules de luxe Crédit : TikTok/sassytrucker

La voiture de location de la star de TikTok aurait été impliquée dans un accident alors qu’elle et son amie conduisaient, par détenu à Dubaï.

Ni Allen ni l’ami n’ont été blessés dans l’accident, mais la voiture a été confisquée et les objets personnels du TikToker ont été confisqués.

Allen a affirmé que lorsqu’elle est allée chercher ses affaires le lendemain, les tensions ont augmenté car « le directeur était impoli et méchant avec moi ».

Le manager aurait ensuite suivi l’influenceur hors du bureau et Allen lui aurait dit d’arrêter.

Le TikToker a déclaré avoir réagi en appelant la police, disant aux autorités que l’influenceur « criait ».

« J’avais tellement peur », a déclaré Allen à CNN.

« Je suis sous le choc qu’il m’ait fait peur, je lui ai dit d’arrêter, et maintenant la police a dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi. »

Elle a poursuivi: « Je leur ai dit que j’avais une urgence médicale et que je devais retourner aux États-Unis, mais ils ne m’ont pas laissé faire. »

« J’ai maintenant découvert que la police pourrait me garder ici pendant des mois le temps qu’ils décident de me poursuivre et s’ils le font, je pourrais aller en prison. »

Tierra est assistée par Radha Stirling, PDG de Detained in Dubai, qui a noté la situation actuelle dans un poste sur Twitter plus tôt dimanche matin.

« Une femme de San Diego détenue à #Dubaï pour avoir « crié » après avoir été intimidée par un agent de location de voitures qui ne voulait pas rendre ses affaires », a écrit Stirling.

« Elle était la passagère dans un accident de la circulation et on lui a maintenant dit qu’elle risquait la prison. L’extorsion par les agences de location de voitures est un problème courant ! »

