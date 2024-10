La star de TikTok Taylor Rousseau Grigg et son mari Cameron ont célébré leur premier anniversaire de mariage moins de 2 mois avant sa mort

Taylor Rousseau Grigg et son mari, Cameron Grigg, ont célébré leur premier anniversaire de mariage moins de deux mois avant le décès inattendu de la star de TikTok.

Le 19 août, Taylor a célébré cette journée spéciale en publiant un court montage de leurs noces de 2023.

« Bonne année à nous. Je t’aime Cameron !! 💛 », elle a légendé la vidéo sur Instagram.

La vidéo présentait des clips de l’influenceur célébrant avec ses demoiselles d’honneur, un autre d’elle marchant dans l’allée et des extraits des vœux manuscrits de Cameron, dans lesquels il félicitait sa femme pour avoir surmonté toute la « négativité et la haine ».

Taylor Rousseau Grigg et son mari Cameron Griggs ont célébré leur anniversaire de mariage six semaines avant sa mort. cameron.griggg/Instagram

Le couple s’est marié le 19 août 2023. cameron.griggg/Instagram

Cependant, Taylor est décédée tragiquement plus tôt ce mois-ci, son mari annoncé sur Instagram pendant le week-end. Elle avait 25 ans.

« Personne ne s’attend à devoir faire face à ce genre de douleur et de chagrin, surtout à notre âge. » il a écrit à côté de photos de son épouse.

« L’année dernière, Taylor a dû faire face à plus de douleur et de souffrance que la plupart des gens au cours de leur vie. Et malgré cela, elle a toujours été une telle lumière et a toujours apporté de la joie à tout le monde autour d’elle.

Cameron a annoncé le décès tragique de sa femme ce week-end. cameron.griggg/Instagram

La cause de son décès n’a pas été révélée. Instagram / @itstaylorrousseau

Cameron a qualifié sa femme de « femme la plus courageuse et la plus forte » qu’il ait jamais rencontrée et dont « la confiance dans le Seigneur l’emportait sur toutes les autres circonstances auxquelles elle a été confrontée, même dans ses heures les plus sombres ».

Il a noté que le « corps terrestre » de Taylor était « toujours là, avec nous, gérés par des machines » afin que ses organes puissent être donnés.

« Plus que tout, Taylor voudrait savoir qu’elle continue à sauver des vies même après avoir quitté ce monde », a-t-il écrit.

Cameron n’a pas révélé la cause du décès de sa femme, mais a assuré à ses fans qu’elle « ne souffrait plus » après avoir été « à l’hôpital » au cours de la dernière année.

Elle avait 25 ans. itstaylorrousseau/Instagram

La TikTokeuse a été aux prises avec des problèmes de santé non divulgués pendant un an avant sa mort. itstaylorrousseau/Instagram

Il a conclu son message en partageant un lien vers une page GoFundMe pour l’aider à couvrir ses frais médicaux et ses frais funéraires.

Bien que Cameron n’ait révélé aucun détail sur les problèmes de santé de Taylor, l’influenceur a fait allusion à ses problèmes médicaux dans une longue vidéo publiée début août.

Taylor s’est assise pour répondre aux inquiétudes sur la raison pour laquelle elle avait l’air si « malheureuse », assurant aux fans que cela n’avait rien à voir avec son mariage mais plutôt un diagnostic non divulgué.

« Cameron est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée », dit-elle. » a jailli dans la vidéo de huit minutes. « Il m’a sorti du trou dans lequel j’étais… et il m’a porté, et me porte toujours, et ce depuis un moment. C’est un mari formidable et un gars formidable.

En août, Taylor a déclaré à ses abonnés qu’elle était « tombée malade » peu de temps après leur mariage. itstaylorrousseau/TikTok

Sa famille a créé un GoFundMe pour payer ses frais médicaux. itstaylorrousseau/TikTok

Cependant, elle a déclaré qu’elle était « tombée malade » immédiatement après leur mariage.

« J’ai à peine découvert ce qui n’allait pas chez moi, alors j’ai lutté tout ce temps avec le sentiment que j’allais mourir », a-t-elle expliqué.

« C’est exactement ce que j’ai dit à Cameron l’autre jour, j’ai l’impression de devoir me battre pour la vie, pour vivre chaque jour. Et c’est dur pour quelqu’un et cela se voit évidemment lorsque je filme », a ajouté Taylor.

« Je ne suis pas satisfait des circonstances dans lesquelles se trouve mon corps, mais je paie en quelque sorte les conséquences de mes propres actions pour avoir fait subir à mon corps plus qu’il ne pourrait supporter. »