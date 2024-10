La star de TikTok Taylor Rousseau Grigg décède à 25 ans, annonce son mari

La mort de la star des réseaux sociaux a été « soudaine et inattendue », a déclaré son mari dans une publication sur Instagram le 5 octobre.

Amy Graves/Getty Amy Graves/Getty Taylor Rousseau Grigg » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/EBfK943YOLTK2n8LCmq6kA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https://media.zenfs.com/en/people_218/a6e2d49aae813748f1c838037e821a30″ class= »caas-img »/> Amy Graves/Getty Taylor Rousseau Grigg

La star de TikTok Taylor Rousseau Grigg est décédée, a annoncé son mari, Cameron Grigg. Elle avait 25 ans.

Dans une ambiance émotionnelle poste partagé par Cameron le samedi 5 octobre, il a déclaré que la mort de la star des médias sociaux était « soudaine et inattendue » et qu’elle restait à l’hôpital pour un don d’organes. Aucun autre détail concernant sa mort n’a été partagé.

« Personne ne s’attend à devoir faire face à ce genre de douleur et de chagrin, surtout à notre âge », a écrit Cameron à côté des photos du couple. « L’année dernière, Taylor a dû faire face à plus de douleur et de souffrance que la plupart des gens au cours de leur vie. Et malgré cela, elle a toujours été une telle lumière et a toujours apporté de la joie à tout le monde autour d’elle.

Cameron a ensuite décrit Taylor comme « la femme la plus courageuse et la plus forte que je connaisse », ajoutant que sa foi l’a aidée dans « toutes les circonstances auxquelles elle a été confrontée, même dans ses heures les plus sombres ».

« Je sais qu’elle m’a sauvé la vie et celle de tant d’autres », a-t-il poursuivi, partageant que « son corps terrestre est toujours là, avec nous gérés par des machines pour que ses organes restent viables pour le don ».

Amy Graves/Getty Amy Graves/Getty Le mari de Taylor, Cameron Grigg, a annoncé sa mort dans une publication sur Instagram le 5 octobre. » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/tg2.1m.v30kNI2aoyTRuyA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTY0MDtoPTk2MA–/https://media.zenfs.com/en/people_218/3d1bf0726b1bbacbb6204bb1f40657a0″ class= »caas-img »/> Amy Graves/Getty Le mari de Taylor, Cameron Grigg, a annoncé sa mort dans une publication sur Instagram le 5 octobre.

En rapport: TikToker, 35 ans, publie des vidéos finales obsédantes quelques jours avant de s’effondrer et de mourir au semi-marathon Disney

« Plus que tout, Taylor voudrait savoir qu’elle continue de sauver des vies même après avoir quitté ce monde. Et même si son corps terrestre lui a fait défaut, sa mémoire et sa vie perdureront pour toujours », a écrit Cameron.

Il a poursuivi en disant que Taylor «ne doit rien à personne», mais qu’elle «voudrait que tout le monde sache qu’elle va plus que bien» et «qu’elle ne souffre plus».

La mort de Taylor survient après qu’elle ait célébré son 25e anniversaire le mois dernier. Dans un vidéo postée sur son TikTok le 9 septembre, intitulée « Passe mon anniversaire avec moi », Taylor s’est filmée en train de sortir pour un brunch d’anniversaire avec son mari et de visiter ensemble un Target local.

Taylor Rousseau Grigg/Instagram Taylor Rousseau Grigg/Instagram Taylor a fêté ses 25 ans en septembre » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/7ay95x61amytovM1NE.IPQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTY0MDtoPTk2MA–/https://media.zenfs.com/en/people_218/3d7e194f7e97079b27a787bdd6c891d9″ class= »caas-img »/> Taylor Rousseau Grigg/Instagram Taylor a fêté ses 25 ans en septembre

Dans son dernier message, Cameron a expliqué que la mort de Taylor signifiait « que nous n’avons rien en ordre financièrement », alors qu’il demandait des contributions par le biais d’un Page GoFundMe mis en place par un ami.

« Taylor est entré et sorti de l’hôpital depuis que nous nous sommes mariés, ce qui a affecté notre situation financière, nous n’avons donc aucune assurance », a-t-il écrit. « … Je vous aime tous. Taylor vous aime tous. Merci pour tout votre soutien et vos aimables paroles pendant cette période », a-t-il conclu, en créant un lien vers la page GoFundMe.

Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.



En rapport: Le controversé TikToker Kyle Marisa Roth est décédé, sa famille annonce : « Il a aimé et vécu férocement »

Un message sur la page de collecte de fonds indiquait que la famille organisait une soirée-bénéfice en l’honneur de Taylor.

« C’est avec nos plus sincères condoléances que nous reconnaissons le décès de Taylor », peut-on lire dans le message. « … En ce moment, nous apprécierions le respect et l’intimité de chacun pour notre famille en ce moment. »

« Sa famille sur les réseaux sociaux a été une immense bénédiction dans sa vie et nous ne saurions trop vous remercier pour l’amour et le soutien que vous lui avez apportés », poursuit-il.

Pour plus d’actualités People, assurez-vous de inscrivez-vous à notre newsletter !

Lire l’article original sur Personnes.