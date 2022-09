La star de TikTok, Tanya Pardazi, décède tragiquement après avoir ouvert le parachute trop tard en parachutisme

L’influenceuse TikTok Tanya Pardazi est décédée dans un accident de parachutisme à l’âge de 21 ans. Lors de son premier cours de parachutisme en solo, elle a ouvert son parachute trop tard. Elle faisait du parachutisme en Ontario, au Canada, le 27 août, lorsque l’accident a entraîné sa disparition tragique. Elle a été déclarée morte après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital. Selon la déclaration de Skydive Toronto, Pardazi a ouvert le parachute principal à une altitude trop basse, ce qui n’a pas permis au parachute de réserve de se gonfler.

Skydive Toronto travaille avec la police de South Simcoe sur une enquête sur l’accident. Ils ont également dit que Pardazi était un ajout bienvenu à la communauté du parachutisme et qu’elle manquerait à ses nouveaux amis et collègues sauteurs là-bas. Ils ont ajouté qu’ils avaient été “profondément touchés” par sa disparition, car leur programme de formation pour étudiants s’est affiné pendant plus de 50 ans.

Toujours partie de notre équipe et dans nos cœurs, Tanya Pardazi était une sur un million pic.twitter.com/roisnXWcjI – Cheerleading UTSC (@UTSC_cheer) 30 août 2022

Pardazi a été demi-finaliste du concours de beauté Miss Canada en 2017 et étudiait la philosophie à l’Université de Toronto. Ses publications sur les réseaux sociaux sont inondées de personnes lui souhaitant un repos paisible.

Dans un accident anormal similaire l’année dernière, un influenceur chinois de 23 ans sur les réseaux sociaux est décédé après être tombé d’une grue de 160 pieds, a rapporté The Sun. L’influenceur nommé Xiao Qiumei enregistrait une vidéo pour les réseaux sociaux lorsque cet accident s’est produit. Les visuels de la vidéo de l’accident la montrent en train de parler à la caméra dans ce qui semblait être une cabine de grue lorsqu’elle est tombée.

On pouvait voir Qiumei danser pour la caméra avant que les visuels ne passent soudainement à l’image d’un équipement volant devant l’objectif. Elle était un visage bien connu sur la version chinoise de TikTok -Duoyin – où elle a posté des vidéos de la vie quotidienne et professionnelle de ses abonnés. Confirmant la mort de Qiumei, sa famille a déclaré qu’elle était tombée à cause d’un faux pas. Cependant, ils ont nié qu’elle enregistrait une vidéo au moment de l’incident. Ils ont dit que Qiumei travaillait comme grutier, mais qu’elle était une professionnelle consciencieuse et qu’elle gardait son téléphone dans son sac pendant les heures de travail. La jeune femme de 23 ans était mère de deux jeunes enfants.

