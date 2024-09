La star de TikTok « Scarface », qui a assassiné sa femme et son amant, applaudit de manière moqueuse alors qu’elle est condamnée à la prison à vie

Une ancienne star de TikTok de San Diego passera le reste de sa vie en prison pour avoir tué son ex-femme et son amant en octobre 2021, a décidé un juge vendredi lors d’une procédure houleuse.

Ali Abulaban, 32 ans, surnommé « JinnKid » sur les réseaux sociaux, a été condamné à deux peines de prison consécutives allant de 25 ans à la perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, pour les meurtres de sa femme, Ana Abulaban, 28 ans, et de Rayburn Cardenas Barron, 29 ans, dans le complexe d’appartements de luxe Spire San Diego dans l’East Village, qu’il a avoués lors du procès.

Ali a témoigné lors de son procès en mai qu’il n’avait pas pu s’empêcher de tirer sur Ana et Barron après les avoir trouvés au lit ensemble. Il a été reconnu coupable en mai de deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré, NBC San Diego a rapporté.

Le meurtrier condamné s’appelait JinnKid sur TikTok et comptait environ 940 000 abonnés au moment des meurtres. Son compte présentait des sketches comiques et des imitations du personnage de Tony Montana du film « Scarface » de 1983, a déclaré le procureur adjoint Taren Brast après la mise en accusation d’Ali en octobre 2021.

« C’est un acteur très talentueux. Quand j’ai vu les vidéos de Scarface, c’est comme si, lorsqu’il commettait ces crimes, il devenait le personnage de Scarface », a déclaré le juge de la Cour supérieure de San Diego Jeffrey Fraser à propos d’Ali lors de l’audience. « Juste un meurtre de sang-froid sans remords. »

Lors de la condamnation d’Ali, la foule l’a applaudi et il a répondu en applaudissant d’un air moqueur : La vidéo montre la procédure.

« Je ne sais pas s’il est vraiment désolé », a déclaré Fraser au tribunal. « Je ne peux pas dire qu’il regrette d’avoir tué ces deux êtres humains innocents. »

Dans sa déclaration, Ali Abulaban s’est excusé pour ce qui s’est passé, tout en attribuant son comportement en partie à une maladie mentale et à la toxicomanie. Il a continué à défendre ses actes en les qualifiant de « crime passionnel ».

« Le fait que j’aie passé plus de temps à la barre que le temps que le jury a consacré à délibérer sur mon sort est très inquiétant », a-t-il déclaré au tribunal. NBC San Diego a rapporté.

« Il mourra en prison », a assuré Fraser au tribunal.

Au cours du procès, les procureurs ont déclaré qu’Ana avait demandé à Ali de déménager avant qu’il ne s’installe dans un hôtel et qu’il s’était ensuite faufilé dans l’appartement en hauteur qu’il partageait avec sa femme. Il aurait saccagé l’appartement et installé un dispositif d’enregistrement sur l’iPad de sa fille, le laissant dans la chambre d’Ana.

Après avoir entendu sa femme avec l’autre homme grâce à l’appareil d’enregistrement, il est retourné à l’appartement et aurait tiré trois fois sur Barron et une fois dans la tête d’Ana.

« Et avant que je puisse m’en empêcher, j’ai pété les plombs. J’avais mon arme dans la main, et d’un coup, j’ai tiré, et je ne pouvais pas m’arrêter. Je tirais, je tirais, et j’étais même surpris », a témoigné Ali lors du procès, selon Renard 5 San Diego. « C’est comme si je regardais ce qui se passe, comme si j’étais sur le siège passager de mon propre corps. »

Lors des déclarations de la victime sur l’impact de la perte sur sa famille, la sœur d’Ana Abulaban a crié sur Ali à propos de l’impact de la perte sur sa famille.

« Je n’avais aucune idée que la vie de ma sœur serait misérable en vivant avec toi », a-t-elle déclaré, selon NBC San Diego. « Tu as traité ma sœur comme si elle n’avait aucune importance, mais elle comptait. »