La star de TikTok Rachel Yaffe est décédée à 27 ans

La star de TikTok, Rachel Yaffe, est décédée. Elle avait 27 ans.

La mort de Yaffe a été confirmée chez elle nécrologie en lignequi a révélé qu’elle est décédée vendredi après avoir lutté contre une forme rare de cancer du foie.

Il y aura des services funéraires « privés » pour elle dans le Maryland, selon la nécrologie.

Yafé. Rachel Yaffe/Instagram

Yafé. Rachel Yaffe/Instagram

Yaffe laisse dans le deuil ses parents dévoués, Linda et Wayne Yaffe, ses frères et sœurs, Jordan et Jessica Yaffe, sa grand-mère, Sydney Bass, et son chien, Layla.

Sa famille a demandé que des contributions soient versées à Camps d’expérienceune organisation à but non lucratif pour les enfants en deuil basée à Westport, Connecticut.

La défunte star a posté son dernier TikTok le 1er septembre, où elle a déclaré qu’elle « était reconnaissante » d’être chez elle à New York après son retour dans le Maryland pour être près de sa famille tout en suivant un traitement contre le cancer.

Yaffe avec son chien, Layla. Rachel Yaffe/Instagram

« Cela a été très difficile pour moi de me lever et de me forcer à bouger, alors j’y travaille », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Heureusement, il est plus facile de se promener ici, en ville. »

Yaffe a également déclaré qu’elle « travaillait très dur » pour suivre un régime alimentaire strict, ce qui lui « prenait beaucoup d’énergie ».

« Trouver les petites joies m’aide à rester motivée même lors de ma pire journée », a-t-elle sous-titré la vidéo.

Yafé. Rachel Yaffe/Instagram

Yaffe a expliqué qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer à l’âge de 20 ans en avril 2023. Tik Tok.

«Je suis allé chez un médecin cet été, qui me connaissait personnellement, et elle a palpé tout mon corps. Elle a même touché mon foie et elle n’a rien ressenti, mais elle m’a dit : ‘Je peux dire dans tes yeux que tu as l’impression que quelque chose ne va pas chez toi' », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression que tout le monde me faisait sentir que c’était mon anxiété, que j’étais fou… Je suis allé le lendemain faire une échographie. Je pensais que j’étais simplement allergique au gluten parce que j’étais aussi ballonné.

Yafé. Rachel Yaffe/Instagram

Yaffe a déclaré qu’un médecin avait découvert qu’elle avait une « tumeur de 20 centimètres » appelée fibrolamellaire sur son foie. Elle a subi une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur, mais trois mois plus tard, son cancer est réapparu et a progressé jusqu’au stade 4.

Dans un 22 août TikTokYaffe a déclaré que son traitement de protonthérapie la faisait se sentir « super fatiguée, fatiguée et faible ».

« J’ai finalement commencé à me sentir assez forte pour revenir à New York, où se trouve mon réseau d’amis et où je me sens plus inspirée pour faire des promenades et renforcer mon corps », a-t-elle déclaré.

Yaffe a écrit dans sa légende qu’après « quelques mois difficiles », elle « commençait à se sentir mieux, plus heureuse et plus forte ».