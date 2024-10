La star de TikTok Rachel Yaffe est décédée à 27 ans après une bataille contre le cancer

Rachel Yaffe, une star populaire de TikTok, est décédée. Elle avait 27 ans.

La personnalité des médias sociaux est décédée vendredi 11 octobre, après avoir lutté pendant plusieurs années contre une forme rare de cancer du foie.

La mort de Yaffe a été annoncée dans un nécrologie en lignenotant que les services funéraires dans le Maryland « sont privés ».

Elle laisse dans le deuil ses parents, une sœur et un frère, sa grand-mère et « son chien aimant, Layla ».

Yaffe avait précédemment révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer à l’âge de 20 ans.

«Je suis allé chez un médecin cet été, qui me connaissait personnellement, et elle a palpé tout mon corps. Elle a même senti mon foie et elle n’a rien ressenti, mais elle m’a dit : ‘Je peux dire dans tes yeux que tu as l’impression que quelque chose ne va pas chez toi' », a partagé Yaffe dans un message. Vidéo TikTok d’avril 2023.

« J’ai l’impression que tout le monde me faisait sentir que c’était mon anxiété, que j’étais fou. … Je suis allé le lendemain faire une échographie. Je pensais que j’étais simplement allergique au gluten parce que j’étais aussi ballonné.

Un spécialiste du foie a alors découvert que Yaffe avait une « tumeur de 20 centimètres » sur le foie. Il s’est avéré plus tard qu’il était malin.

« Il s’agit d’un cancer du foie très rare chez les adolescents », a-t-elle expliqué. « Quelques jours plus tard, j’ai rencontré le chirurgien, qui m’a dit qu’il allait l’enlever et que tout irait bien, et je l’ai cru. »

Cependant, quelques mois plus tard, le cancer de Yaffe est réapparu dans son foie et ses poumons et a rapidement progressé jusqu’au stade 4.

La personnalité en ligne est retournée vivre avec ses parents tout en suivant un traitement de protonthérapie.

« Cela m’a fait me sentir très fatigué, fatigué, faible. J’ai eu d’autres complications et symptômes », a-t-elle révélé dans une vidéo d’août. « J’ai finalement commencé à me sentir un peu assez fort pour revenir à New York, où se trouve mon réseau d’amis et où je me sens aussi plus inspiré pour faire des promenades et renforcer un peu mon corps. »

Alors, dans une vidéo partagée un mois plus tardYaffe a déclaré qu’elle était « si heureuse » d’être de retour à New York après son traitement, mais a admis que cela n’avait pas « été facile » d’y retourner.

«Je suis tellement reconnaissante d’être de retour dans mon espace, entourée de mes amis», avait-elle déclaré à l’époque. « Cela seul m’a été très utile mentalement. J’ai perdu une grande partie de mes forces lorsque je recevais des radiations, et cela commence dès le premier jour. C’était difficile pour moi de me lever et de me déplacer.

Même si sa guérison a été difficile à la fois « physiquement et mentalement », Yaffe a voulu se concentrer « sur les petites choses qui apportent [her] joie. »

La famille a demandé à ceux qui souhaitent honorer la mémoire de Yaffe d’envisager de faire un don à Experience Camps, une organisation à but non lucratif qui soutient les enfants en deuil.