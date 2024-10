La star de TikTok Rachel Yaffe est décédée à 27 ans après avoir partagé en ligne son parcours contre le cancer

La star de TikTok, Rachel Yaffe, est décédée à 27 ans après plusieurs années de vie avec un cancer rare du foie.

La famille de l’influenceur a confirmé dans une nécrologie qu’elle est décédée le vendredi 11 octobre. Yaffe – à qui on a diagnostiqué un carcinome hépatocellulaire fibrolamellaire à l’âge de 20 ans – a documenté ses expériences et ses traitements sur Instagram et TikTok, où elle a recueilli plus de 55 000 abonnés.

Yaffé a partagé sa dernière mise à jour sur les réseaux sociaux en septembre avec une vidéo TikTok passant en revue ses « mises à jour et priorités de vie » tout en guérissant de son cancer de stade 4.

Dans le clip de 58 secondes, Yaffe a admis qu’elle « avait perdu tellement de force » lors d’une récente radiothérapie, et elle a noté qu’elle éprouvait « occasionnellement » une baisse d’appétit alors qu’elle essayait d’adhérer à un régime adapté à la guérison du cancer. .

« Cela a été un peu difficile à la fois physiquement et mentalement, mais je m’efforce de me concentrer uniquement sur les petites choses qui m’apportent de la joie, et je donne vraiment la priorité à ma santé mentale également », a-t-elle déclaré dans le TikTok partagé en septembre. 1.

La défunte créatrice de contenu a partagé ses hauts et ses bas sur ses plateformes de médias sociaux, donnant à ses fans et à ses abonnés un aperçu de son régime de guérison quotidien. Dans une bobine Instagram publiée en juin, Yaffe a déclaré qu’elle avait a perdu « sa capacité à marcher pendant un certain temps » même si elle s’était rétablie et pouvait être vue en train de danser avec un ami dans le clip.

Dans une autre vidéo de décembre 2023, Yaffe a rappelé qu’avant son diagnostic de cancer, elle était une joueuse de crosse de division 1. « Le terrain de sport était mon endroit heureux », a-t-elle écrit dans le texte superposé.

« J’ai tellement de rêves pour mon avenir [and] Je suis passionnée par le partage de mon parcours de vie avec les autres afin qu’ils puissent éviter les moments difficiles et se diriger directement vers les moments joyeux et sains », a-t-elle poursuivi.

Dans sa nécrologie, la famille de Yaffe a indiqué qu’elle acceptait les dons pour Camps d’expérienceune organisation à but non lucratif dédiée aux enfants en deuil.