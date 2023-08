La star de TikTok, PinkyDoll, attise les accusations de Filterfish chez Streamys

Glace (au chocolat) tellement bonne !

Sensation virale TikTok PinkyPoupée est à la mode après son apparition époustouflante aux Streamy Awards, où elle semblait être plusieurs nuances plus foncées qu’elle ne l’est lors de ses livestreams populaires.

La « Reine des PNJ » a été stupéfaite dans une combinaison qui caressait les courbes tout en remettant un prix à diverses stars du numérique et en lançant ses slogans emblématiques comme « la crème glacée est si bonne » et « oui oui oui ».

🎥 | La star virale de TikTok, Pinkydoll, a remis un prix au #StreamyAwards hier soir 😭 pic.twitter.com/unCGsh0I8V – KenBarbie™ (@itsKenBarbie) 28 août 2023

Pour ceux qui ne sont pas dans la boucle des médias sociaux, le personnage réel de l’IA est devenu une célébrité sur les réseaux sociaux en tant que visage de l’engouement hilarant et déséquilibré des PNJ en ligne.

c’est un compte Pinkydoll Stan pic.twitter.com/zs4531fhv6 – ꜱɪʟᴋᴋ ᴅᴀ ꜱᴏᴀᴋᴀʜ (@soberthots_) 13 juillet 2023

Dans les diffusions en direct potentiellement lucratives de TikTok, elle joue le rôle d’un « PNJ » (personnage non jouable) – pensez à des personnages d’anime réels – pour recevoir de l’argent via des cadeaux électroniques comme des glaces, des ballons et des roses des téléspectateurs.

50 000 TÉLÉSPECTATEURS ET ELLE EST PARTI PENDANT 5 HEURES D’AFFAIRES pic.twitter.com/GBR2nwCDtJ – dépression BTC (@depression2019) 18 juillet 2023

Crédité comme le pionnier de l’engouement pour les PNJ TikTok, Pinkydoll continue de dominer TikTok avec une marque en plein essor et une immense armée de fans qui ont pris sa défense face aux accusations de pêche par filtre.

Jusqu’à ce que j’entende Pinky Doll être anti-noir, ma cape vole – Olympia Noir (@BigBadBunny2) 29 août 2023

Alors que beaucoup accusaient la star des réseaux sociaux d’éclaircir sa peau en ligne, plusieurs de ses fans se sont précipités pour affirmer qu’elle n’en avait pas l’air. que différent en personne.

Ils ont également affirmé qu’un anneau lumineux (couramment utilisé par les influenceurs pour un éclairage de qualité dans les vidéos) pourrait également être à l’origine de sa différence de teint en ligne/hors ligne.

pinkydoll est comme moi, plus claire sous certains éclairages et marron noix de pécan dans des réglages plus sombres – des craquements (@DaMxrtian) 28 août 2023

Hmmm, d’après le clip de Streamys, les photos de l’événement et ses publications sur IG, il semble certainement y avoir une différence notable, mais nous vous laissons juger.

Pinkydoll doit avoir la caméra annulaire la plus puissante au monde parce que…. https://t.co/gBPFuTpsKT pic.twitter.com/HBNhv9pG4G — 🔥💪🏽#SaltInTheGame💪🏽🔥 (@MadamMoneySays) 29 août 2023

Pensez-vous que PinkyDoll pêche délibérément par filtre en ligne ? Si oui, cela change-t-il si vous soutenez ou non son contenu ? Dites-le-nous ci-dessous et observez l’hystérie de Twitter autour de la jolie Pinkydoll brune.