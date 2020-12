Une jeune femme célibataire qui est devenue virale sur TikTok après avoir essayé de trouver un mari dans un entrepôt Bunnings a révélé qu’elle n’abandonnera pas sa quête inhabituelle d’amour.

Leesh Cunningham, 26 ans, qui vit sur la côte centrale de la Nouvelle-Galles du Sud, a partagé une vidéo en deux parties sur la plateforme de médias sociaux, tentant sa chance pour trouver un mari dans le grand magasin populaire.

Dans les clips hilarants, on la voit errer dans chaque allée et même demander à un employé de Bunnings s’il reste des hommes en stock.

Bien qu’elle n’ait pas eu la chance de trouver un partenaire, Mme Cunningham, qui travaille en tant que directrice de succursale pour une société de location de voitures, a été inondée de messages Instagram de fans très intéressés.

« Mes DM (messages directs sur Instagram) ont absolument explosé », a-t-elle déclaré au Daily Mail Australia.

« Ceux qui ont toute la confiance sont comme des hommes de 50 ans, donc toujours pas de réelle perspective mais on ne sait jamais. »

Certains de ces messages comportaient même des commentaires méritants et notés X d’hommes australiens impressionnés par ses efforts pour trouver un partenaire.

«Vos vidéos Bunnings sont hilarantes. Si vous voulez en faire un avec une fin heureuse (vous avez trouvé votre souhait de Noël), je serais heureux et honoré de jouer le rôle », a déclaré un célibataire.

«Au lieu de cela, pourrais-je suggérer d’essayer Mitre 10. Je pense que vous constaterez que, étant une propriété indépendante, ils se soucieront de vous et de vos besoins, ils vous aideront à trouver ce dont vous avez besoin avec un sourire sur leur visage et je suis sûr que vous serez satisfait du service que vous recevez », a déclaré un autre.

Pendant les TikToks de Mme Cunningham, elle s’est filmée en train de vérifier chaque allée du grand magasin, dans l’espoir de trouver son seul véritable amour.

Sans chance immédiate, elle s’est tournée vers une vendeuse pour obtenir de l’aide.

« Je cherche juste un mari et on m’a dit que vous les aviez ici », dit-elle à un membre du personnel.

«Ils volent sur l’étagère, si nous en avons, ils seront dans le coin arrière à gauche», a répondu l’employé.

Mme Cunningham a couru dans le coin arrière pour se retrouver seule à nouveau.

À un moment donné, elle a même été vue tenant des dépliants avec une série de numéros de téléphone attachés.

N’indiquant pas réellement son propre numéro, un homme a envoyé un message à Mme Cunningham pour l’informer qu’il avait été inondé de textos après qu’elle ait indiqué son numéro de téléphone à son insu.

Les vidéos ont recueilli plus de 180000 vues et la jeune femme de 26 ans a été submergée par le soutien qu’elle a reçu.

«Ce que vous voyez est ce que vous obtenez, je n’ai aucune honte», dit-elle en riant.

« J’ai vu une opportunité et j’ai pensé que cela pourrait être mon avenue sur TikTok, en me débarrassant du fait d’être célibataire, alors j’ai pensé quel meilleur endroit où aller qu’une quincaillerie dominée par les hommes.

«Les applications de rencontres n’attirent qu’un seul type de gars et je ne suis pas à ce sujet.

Elle a dit qu’elle était étonnée de voir à quel point tout le monde avait apporté son soutien sur les médias sociaux, beaucoup lui suggérant d’essayer des stations-service ou d’autres quincailleries.

« Je pense que ce sera ma prochaine série, répondant aux commentaires et faisant ce qu’ils disent », a déclaré Mme Cunningham.

Après avoir partagé les clips, plusieurs autres lui ont offert des conseils de rencontres.

«Il faut être là entre 6h8h et 17h-21h, c’est à ce moment que les commerçants s’approvisionnent», a commenté l’un d’eux.

« Alors mes amis et moi allons à Bunnings et soulevons simplement le capot de notre voiture et nous nous tenons juste contre la voiture … merci plus tard », a écrit un autre.

«N’abandonnez pas, j’ai mon homme à partir de là, il va bien», dit l’un d’eux.

«Vous devez être à 7/11 entre 5 h et 6 h 30», suggéra quelqu’un.

« Honnêtement, les servos du petit matin sont là où les trades en sont. J’ai rencontré mon partenaire là-bas », a commenté l’un d’eux.

«Vous devez aller à l’onglet 10 et non à Bunnings», a déclaré l’un d’eux.