La star de TikTok Katelyn Ballman, connue sous le nom d’itskatieeebee, qui a vlogé la vie avec ses 4 enfants, décède à l’âge de 27 ans

KATELYN Ballman, une star populaire de TikTok connue sous le nom d’itskatieeebee sur la plate-forme qui a vlogé la vie avec ses quatre enfants, est décédée à l’âge de 27 ans.

La mort tragique de la vlogger a été révélée par sa tante Saundra Mae-Lynn dans un Publication Facebook jeudi.

Ballman est décédé jeudi Crédit : Instagram/Katelyn Ballman

Ballman a quatre enfants Crédit : Instagram/Katelyn Ballman

Elle a écrit: « C’est avec la plus grande tristesse que je dois annoncer que ma nièce Katelyn Ballman, âgée de seulement 27 ans, est décédée.

« Elle était amusante et drôle et une mère aimante. Je n’ai pas entendu parler d’elle souvent, mais elle m’appelait de temps en temps.

« Pour autant que je sache, rien n’est connu sur la cause du décès.

« Si vous connaissez Brenda Herbers, contactez-la pour plus d’informations. Bénis-la ainsi que sa famille… »

Ballman avait plus de 75 000 abonnés et 1,5 million de likes sur sa page TikTok, où elle a documenté la vie avec ses quatre enfants et son mari Josh Wurtz.

Ballman a publié une dernière vidéo TikTok sous-titrée « Littéralement à l’école ramasser la ligne » mercredi, le jour de sa mort.

Une nécrologie publiée par un Salon funéraire de Cincinnati a confirmé : « Katelyn Wurtz (née Ballman), 27 ans, de Cheviot, Ohio, est décédée le mercredi 29 septembre 2021.

« Elle est née à Cincinnati, Ohio, le 30 avril 1994 à Peggy Ballman. »

Les hommages des amis et de la famille de Ballman ont immédiatement afflué à la suite de la triste nouvelle.

Sa belle-mère, Kim Williams-Wurtz, a posté un message touchant à Facebook, en lisant : « J’écris un article ce soir que je n’aurais jamais pensé dans un million d’années que j’aurais à écrire.

« Ma précieuse, belle, aimante, compatissante, gentille, heureuse, joyeuse et bien plus encore, est décédée subitement hier.

« Dieu a vraiment béni notre famille avec ce Lil cracher du feu qui est entré dans notre famille avec tant d’amour et de compassion et n’a jamais regardé en arrière. »

Le message concluait : « Je demanderais de prier pour mon fils ! Son cœur est tellement brisé ! Il est tellement perdu !

« S’il vous plaît, continuez à prier pour la mère et le père de Katelyn, ses sœurs et ses frères, ainsi que pour notre famille aussi … elle a fait une telle différence dans la vie de tout le monde. Je remercie vraiment Dieu de nous avoir fait un tel cadeau avec Katelyn. »

L’amie de Ballman et collègue TikToker Allison Burton a également posté un message sincère à Instagram à côté d’une sélection de photos du couple ensemble.

Elle a écrit : « Ma belle âme sœur, ma meilleure amie, mon tout est maintenant au paradis. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi elle ? Mon cœur est brisé

« Katelyn… s’il te plaît, veille sur tes bébés, ta famille, tes amis et moi car j’en ai besoin plus que tout en ce moment. Je t’aime tellement Katelyn. »

La cause du décès de Ballman n’a pas encore été révélée.

Elle avait plus de 75 000 abonnés sur TikTok Crédit : TikTok/Katelyn Ballman

Les amis et la famille de Ballman ont publié des hommages Crédit : Instagram/Katelyn Ballman