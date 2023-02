La star de TikTok, Gabriel Netto, célèbre pour ses farces sur sa mère, se noie après avoir plongé dans un réservoir lors d’une fête avec ses amis et sa famille

Une star de TIKTOK célèbre pour avoir fait des farces à sa mère s’est noyée après avoir plongé dans un réservoir.

Gabriel Netto, 20 ans, était à une fête avec sa famille et ses amis à Juiz de Fora, au Brésil, lorsqu’il est entendu qu’il a perdu connaissance en nageant dans l’eau.

La star de TikTok, Gabriel Netto, est décédée au Brésil Crédit : Flash d’information

Le jeune homme de 20 ans était à une fête lorsqu’il s’est noyé Crédit : Flash d’information

Ses copains ont réussi à le tirer du réservoir après une recherche effrénée de 40 minutes, mais il ne répondait pas.

Mais les ambulanciers n’ont pas pu le réanimer et il a été déclaré mort sur les lieux vendredi.

On ne sait pas ce qui a poussé Gabriel à s’évanouir dans l’eau.

Sa sœur Aline l’a décrit comme son “ami, conseiller et compagnon” dans un touchant hommage.

Elle a déclaré: “Aujourd’hui, je n’ai pas seulement perdu un frère, j’ai perdu une partie de mon âme.

“Une grande partie de moi est partie avec toi, j’étais avec toi jusqu’à la dernière minute de ta vie.

“Je suis éternellement reconnaissant pour notre union. Tu étais et tu seras toujours notre Gabriel.

“C’est la plus grande douleur que j’ai jamais ressentie dans ma vie.

“Perdre mon frère, c’est perdre une partie de ma vie, c’est voir disparaître le bonheur, la joie d’exister.”

Gabriel avait 1,7 million d’abonnés sur TikTok, où il partageait des extraits de sa vie à la campagne et des farces qu’il avait faites à sa mère.

Sa sœur a poursuivi : “Avec toi, il n’y a jamais eu de mauvais moment. Je n’oublierai jamais le dernier sourire que tu m’as offert avant que tout n’arrive et je n’oublierai jamais ces 20 années que j’ai vécues avec toi.

“Repose en paix, mon frère, et veille sur moi si tu le peux.

“Je serai là, pleurant et priant pour vous, honorant notre relation, ainsi que votre nom et votre héritage infini d’amour et d’amitié. Je vous aime pour toujours.”