La star de TikTok et l’ex-fille de Hooters Ali Spice décède dans un accident de voiture d’horreur à l’âge de 21 ans

Les fans de HEARTBROKEN ont rendu hommage à la star de TikTok, Ali Spice, qui serait décédé hier.

Connue sur l’application populaire sous le nom de @alidxo, l’ex-fille Hooters avait accumulé un total de 919 000 abonnés.

Le TikToker serait décédé des suites d’un accident lundi Crédit : Instagram/alidspicexo

Selon l’un de ses meilleurs amis, la jeune femme de 21 ans – de son vrai nom Ali Dulin – est décédée tragiquement à la suite d’un accident de voiture en Floride, aux États-Unis.

Dans un post sur Instagram, une amie proche Ariane Avandi a déclaré : « Heartbroken ne commence même pas à décrire ce que je ressens en ce moment.

“Ali, tu es l’une des âmes les plus vibrantes, les plus belles à l’intérieur comme à l’extérieur, authentiques et aimantes que j’ai eu le privilège de connaître.

“Tu es une amie incroyable et une femme incroyablement talentueuse et passionnée.

“Je n’oublierai jamais l’impact que vous avez eu sur ma vie et sur tout le monde pour être simplement VOUS !!”

Le message comprenait des clichés francs et des clips légers de la paire et a déclenché une vague d’amour de la part d’amis et de fans sur ses réseaux sociaux.

L’amie d’Ali, Laine Farrell, a écrit : « Je ne peux pas le croire honnêtement. nous avons partagé le même anniversaire de sirène, les deux Scorpions qui sont obsédés par Hello Kitty, le rose et les chats. vous venez d’avoir 21 ans. La vie est folle.

Écrivant sous son dernier message le 4 décembre, un fan a écrit: “Ali bébé. tu ne méritais pas ça. J’espère que tu voles haut dans le paradis de hello kitty. Tu as eu un impact énorme sur ma vie. Je t’aime tellement . je te verrai plus tard.”

Un deuxième a déclaré: “Repose dans la plus belle paix bébé, occupera à jamais une place dans tous nos cœurs.”

La police n’a pas encore révélé où elle en était dans son enquête sur l’accident mortel ou s’il y a eu de nombreuses autres victimes.

Tragiquement, Ali n’est pas la première jeune star de TikTok à mourir dans un accident de voiture.

En août de l’année dernière, Timbo le Redneck est décédé à l’âge de 18 ans après s’être envolé par la fenêtre alors qu’il effectuait des beignets dans son camion.

Sa mère, Tassie, a partagé une vidéo sur son compte TikTok confirmant que son fils est décédé après un “grave accident”.

“Il ne fera plus de vidéos, plus du tout de vidéos”, a déclaré Tassie dans une vidéo émouvante.

“Mon fils a eu un grave accident hier et n’a pas survécu. Je veux remercier tout le monde, pour tous les fans qu’il avait. Il aimait TikTok et croyait en tous les fans, tous ceux qui l’ont soutenu, cela signifiait beaucoup pour lui.”