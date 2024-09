La star de TikTok, Charli D’Amelio, fera ses débuts à Broadway dans « & Juliet »

La star de TikTok Charli D’Amelio fera ses débuts à Broadway dans la comédie musicale juke-box « & Juliet », une version révisionniste du conte classique de Shakespeare sur les amoureux maudits.

D’Amelio rejoindra l’ensemble dans le rôle de Charmian, qui a été décrit par les producteurs comme un « rôle très dansant ». Elle commencera ses représentations le 29 octobre pour un engagement limité de trois mois jusqu’au 19 janvier 2025.

D’Amelio, 20 ans, a grandi en dansant de manière compétitive avant de rejoindre TikTok et de devenir l’une des personnes les plus suivies sur la plateforme. En 2022, elle a participé à « Dancing With the Stars » et a remporté le très convoité trophée Mirror Ball lors de la 31e saison. D’Amelio joue également dans la série de télé-réalité Hulu « The D’Amelio Show » avec sa famille.

« Pouvoir faire mes débuts à Broadway – en particulier dans le casting de ‘& Juliet’ – est vraiment un rêve devenu réalité, et j’ai hâte de partager cette expérience avec tout le monde », a déclaré D’Amelio dans un communiqué.

« & Juliet » a ouvert ses portes à Broadway en 2022 au Stephen Sondheim Theatre et a été nominé pour neuf Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale. Il utilise la musique du mégaproducteur suédois Max Martin pour imaginer ce qui se passerait si Juliette ne mourait pas à la fin de « Roméo et Juliette ». Sa deuxième chance d’amour et de vie est interprétée par des hymnes pop comme « Since U Been Gone » de Kelly Clarkson, « I’m Not a Girl, Not Yet a Woman » de Britney Spears et « Overprotected », « Roar » de Katy Perry, Backstreet. « I Want It That Way » pour garçons et « Confident » de Demi Lovato.

Variété a évalué positivement « & Juliet », le qualifiant de « exactement le spectacle dont Broadway a besoin en ce moment : amusant, exubérant, extrêmement joyeux, hilarant et parfaitement interprété par une distribution talentueuse et diversifiée. Le monde s’effondre autour de nous ; autant danser sur des chansons pop et jeter des paillettes en l’air.