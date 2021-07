La star de TikTok avec la «plus grande bouche du monde» établit un record du monde Guinness alors que sa paraison s’étend à 2,56 pouces lorsqu’elle est complètement béante

Une star de TIKTOK avec 1,7 million de followers a battu un record du monde Guinness pour avoir la plus grande bouche au monde pour une femme.

Samantha Ramsdell, 31 ans, du Connecticut, aux États-Unis, est déjà devenue virale pour sa gueule gargantuesque – avec ses mâchoires ouvrant un incroyable 2,56 pouces lorsqu’elle est complètement ouverte

Samantha Ramsdell a officiellement la plus grande bouche au monde pour une femme Crédit : Jam Press

La bouche de Samantha peut s’étendre jusqu’à 2,56 pouces au maximum Crédit : Jam Press

Aujourd’hui, elle est reconnue pour avoir battu le record Guinness du plus grand écartement buccal d’une femme au monde.

Samantha, une représentante médicale, a déclaré à Guinness qu’elle se sentait «bien» maintenant que sa bouche est célébrée – alors que c’était autrefois une énorme insécurité.

Elle peut presque tenir une pomme dans sa bouche, peut complètement mordre dans quatre cheeseburgers empilés et peut contenir une grande portion de frites.

Elle a déclaré: « Ayant 31 ans et être capable d’obtenir un record pour quelque chose pour lequel je n’étais vraiment pas sûre, quelque chose que je voulais garder si petit, c’est génial parce que maintenant c’est comme l’une des plus grandes et des meilleures choses à propos de moi.

« Si j’avais un conseil à donner à quelqu’un qui avait une grosse partie du corps, ou quelque chose de vraiment unique, et qui voulait viser le titre Guinness World Records, je dirais le faire !

« Faites-en la fierté et faites-en votre plus grand atout. C’est votre super-pouvoir. C’est ce qui vous rend spécial et différent de tous ceux qui se promènent. »

Guiness a rencontré Sam chez les officiers de son dentiste local et le Dr Elke Cheung a utilisé des compas numériques pour calculer la longueur et la largeur de sa bouche afin de déterminer son étirement maximal.

Même sur les photos d’enfance, sa grande bouche était visible – le TikToker révélant qu’elle avait été victime d’intimidation lorsqu’elle était enfant, étant appelée des noms cruels comme « grande bouche de basse ».

Mais maintenant, elle espère pouvoir inspirer d’autres qui ont des parties du corps grandes ou inhabituelles, disant que c’est son « super pouvoir ».

Samantha a à l’origine commencé ses comptes de médias sociaux pour montrer ses compétences en performance – ne sachant jamais que son trait de visage attirerait une telle attention.

En 2019, Samantha n’avait qu’environ 300 cents abonnés sur les réseaux sociaux, mais elle compte désormais 1,7 million de fans dévoués sur TikTok.

Les juges Guinness l’ont emmenée se faire mesurer dans un cabinet de dentiste Crédit : Jam Press

Elle était reconnue pour sa bouche massive Crédit : Jam Press

Elle a déclaré : « Au début, je me disais, eh bien… suis-je trop vieille pour être sur TikTok ?

« Mais c’était la seule chose que je pouvais faire en ce moment pour m’occuper et me garder créatif, alors j’ai commencé à chanter, certains de mes trucs de comédie, et j’ai fait une vidéo de comédie où j’ai fait cette tête folle, et les enfants de TikTok étaient comme, ‘qu’est-il arrivé à votre visage ?! »

Et auparavant, Sam a révélé qu’elle pouvait gagner jusqu’à 14 500 $ par vidéo qu’elle publie sur la populaire chaîne de partage de vidéos.

« J’ai perdu plus de 50 livres il y a deux ans et j’ai retrouvé une tonne de confiance en moi », a déclaré Samantha.

« J’ai commencé à prendre des cours de chant, puis à publier mes vidéos de chant sur Instagram.

Samantha peut mettre des pommes, des hamburgers et des portions entières de frites dans sa bouche Crédit : Jam Press

«Je suis tombé amoureux de l’improvisation et de la comédie, et j’ai commencé à en publier davantage sur les réseaux sociaux également.

«J’ai créé un compte TikTok à l’automne 2019, mais je n’ai commencé à publier de manière vraiment cohérente que lorsque Covid a frappé vers avril 2020.

« J’ai commencé à gagner en popularité à cause du verrouillage, je faisais beaucoup de vidéos de visages amusants, de sketchs comiques et de parodies chantées.

«Mais toute vidéo impliquant ma bouche et les visages que je peux faire est toujours devenue folle virale.

« L’une de mes plus grandes vidéos était de répondre à un commentaire que quelqu’un m’avait laissé me demandant si je ne me sentais pas en sécurité avec ma bouche.

« J’ai répondu avec une vidéo idiote ; bouche grande ouverte et disant : « Avant, j’étais peu sûr de moi, mais ça fait partie de moi, alors maintenant je laisse juste ma grande bouche briller au soleil ».

« Celui-là m’a poussé à aimer 100 000 abonnés en août.

« Ma prochaine énorme vidéo virale était moi en train de relever le défi » Je veux voir ton visage briller de rouge « , ce qui m’a amené à près de 500 000. »