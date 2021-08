La star de TikTok Anthony Barajas décède des suites d’une fusillade dans un cinéma californien

Anthony Barajas est décédé samedi des suites des blessures subies lors de la fusillade du 26 juillet.

Joseph Jimenez, 20 ans, était détenu sous caution de 2 millions de dollars.

Barajas compte près d’un million d’abonnés sur TikTok.

Dimanche, la police californienne tentait de déterminer le motif d’une « attaque aléatoire et non provoquée » dans une salle de cinéma qui a fait deux morts, dont la star de TikTok, Anthony Barajas.

Barajas est décédé samedi des suites de blessures subies lors de la fusillade du 26 juillet au Regal Edwards Theatre de Corona, une ville du comté de Riverside de 160 000 habitants à 80 km à l’est de Los Angeles.

Joseph Jimenez, 20 ans, était détenu sous caution de 2 millions de dollars pour meurtre et autres chefs d'accusation, y compris une circonstance particulière d'attente qui le rend éligible à la peine de mort s'il est reconnu coupable.

La police a déclaré que Rylee Goodrich, 18 ans, et Barajas, 19 ans, tous deux originaires de Corona, avaient regardé le film « The Forever Purge ». Le film est le cinquième volet d’une franchise de films d’horreur dans laquelle le meurtre et d’autres crimes violents sont légaux pendant une journée par an.

Après la fin du film, les employés du théâtre nettoyaient l’auditorium et ont fait « l’horrible découverte que les deux victimes avaient reçu une balle dans la tête », a déclaré le procureur du comté de Riverside, Mike Hestrin, dans un communiqué.

Goodrich a été déclaré mort sur les lieux. Barajas, un influenceur des médias sociaux dont le compte TikTok avait rassemblé près d’un million de followers, a été emmené dans un hôpital voisin où il est resté sous assistance respiratoire jusqu’à sa mort, a déclaré Hestrin.

Aucun motif de la fusillade n’a été immédiatement déterminé, et il n’y avait aucun lien connu entre les victimes et Jimenez, a déclaré Hestrin. Des accusations de vol qualifié ont été déposées, mais il n’était pas clair si tel était le motif.

« Sur la base des preuves fournies à notre bureau, cela semble être une attaque aléatoire et non provoquée », a déclaré Hestrin.

Malik Earnest, un ami de Barajas, a remercié sur Twitter tous ceux qui « ont élevé Anthony dans la prière ».

« Anthony a fait une ‘promenade d’honneur’ où il donnerait finalement ses organes pour que d’autres puissent vivre », a écrit Earnest.

Après la fusillade, les détectives de la police de Corona ont déterminé que Jimenez était un suspect potentiel dans la fusillade, a déclaré Hestrin. L’équipe d’impact des gangs du comté de Riverside a été invitée à aider à localiser Jimenez. Jimenez n’a aucune affiliation connue à un gang, mais l’équipe aide souvent à trouver et à arrêter des suspects de crimes violents majeurs, a déclaré Hestrin.

Jimenez a été placé en garde à vue le lendemain. Au cours de la signification du mandat de perquisition, les détectives ont trouvé et saisi une arme de poing du même calibre que l’arme qui aurait été utilisée dans le meurtre, a déclaré Hestrin.

La division des services aux victimes du comté aidait la famille de Rylee à couvrir les frais funéraires par l’intermédiaire du California Victim Compensation Board. Les membres de la famille ont ouvert un compte gofundme qui a permis de récolter plus de 60 000 $ dimanche.

« Les mots semblent insuffisants pour exprimer le chagrin ressenti par la perte de Rylee », a déclaré sa cousine Ashley-Starr Cole. « Sa gentillesse et son esprit doux resteront dans les mémoires. »