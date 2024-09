La star de TikTok Ali Abulaba condamnée à la prison à vie après avoir tué sa femme

Ancienne star de TikTok Ali Abulabanqui a été reconnu coupable en mai du meurtre de son ex-femme et de l’homme avec lequel il pensait qu’elle sortait, a été condamné à la prison à vie.

Vendredi 6 septembre, un juge californien a condamné Abulaban, 32 ans, à deux peines de prison à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres au premier degré de Ana Abulaban28 ans, et son amie, Rayburn Barron29 ans, plus 50 ans supplémentaires derrière les barreaux pour des accusations de renforcement des armes à feu, a confirmé Emily Cox de la Cour supérieure du comté de San Diego à Us Weekly.

L’ancienne star des réseaux sociaux, connue en ligne sous le nom de JinnKid, a vu sa condamnation diffusée en direct sur Télévision de la Couroù le juge Jeffrey Fraser Il a accusé Abulaban d’avoir commis un « meurtre de sang-froid sans remords ». Il a ajouté que les actes d’Abulaban étaient « effrayants » et « très égoïstes ».

« Le problème, c’est que vous mourrez en prison », a déclaré Fraser. « Vous ne serez jamais un homme libre. »

Selon Court TV, Abulaban a plaidé auprès du juge, déclarant : « Être envoyé en prison pour toujours, c’est comme être envoyé en enfer et je ne pense pas que ce soit juste », mais a été rejeté par Fraser comme étant un « acteur très talentueux » qui n’avait de remords que parce qu’il « craint les conséquences de ses actes ».

Abulaban a défendu ses actes comme étant un crime passionnel au cours d’une « psychose induite par la drogue », selon San Diego 7Il a présenté ses excuses aux familles des deux victimes, en déclarant : « Je suis vraiment désolé pour chacun d’entre vous qui avez été touché par cela. Je ne peux pas imaginer la douleur que j’ai causée à votre famille. J’ai vu la douleur et les larmes dans chacun de vos yeux et je déteste en être la cause. »

Abulaban s’était déjà séparé de sa femme en octobre 2021 lorsque, via un dispositif d’écoute qu’il avait secrètement installé sur l’iPad de leur fille de 5 ans, il a entendu la voix d’un autre homme dans leur appartement de San Diego.

Merci! Vous vous êtes inscrit avec succès.

Il est entré dans l’appartement et a tiré sur Barron à trois reprises, puis a retourné l’arme contre sa femme, lui tirant une balle dans la tête.

Par San Diego 7sa femme lui avait envoyé un texto quelques heures avant sa mort : « Je veux que tu sortes de ma vie, une fois pour toutes. »

En rapport: Décès de célébrités en 2024 : les stars que nous avons perdues cette année

Hollywood a pleuré de nombreuses célébrités en 2024. La star de Speed ​​Racer, Christian Oliver (né Christian Klepser), est décédé à l’âge de 51 ans dans un accident d’avion mortel le 5 janvier. Oliver rentrait chez lui après des vacances dans les Caraïbes avec ses deux filles – Madita et Annik, qu’il partageait avec sa femme Jessica Klepser – le 4 janvier. […]

« Je ne pouvais pas supporter le [expletive] « C’est une trahison », a témoigné Abulaban devant le tribunal en larmes en mai. « Je tire et je ne peux pas m’arrêter. »

Abulaban et sa femme auraient traversé une série de problèmes conjugaux, notamment des accusations de violence domestique et d’infidélité de sa part.