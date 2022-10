La star de TikTok “a ourdi un complot pour faire taire l’amant secret de sa mère avant de l’écraser lui et son copain hors de la route dans un accident meurtrier”

Une star de TIKTOK a ourdi un complot pour “faire taire” l’amant secret de sa mère avant de l’écraser avec un copain sur la route dans un accident meurtrier, a appris un tribunal aujourd’hui.

L’influenceuse TikTok Mahek Bukhari, 23 ans, sa mère Ansreen Bukhari, 45 ans, et six autres personnes sont accusées du meurtre de l’ex-amant d’Ansreen, Saquib Hussain, 21 ans, et de son copain.

Mehek Bukhari est accusé de deux chefs de meurtre Crédit : Instagram

La star est vue avec sa maman dans un TikTok

Ansreen Bukhari, 45 ans, et six autres personnes sont accusées du meurtre de l’ex-amant d’Ansreen Crédit : Facebook

Saqib et son ami Mohammed Hashim Ijazuddin, 21 ans, ont été tués lorsque leur voiture a été percutée hors de la route Crédit : Police du Leicestershire

Tous les accusés nient le meurtre et une accusation alternative d’homicide involontaire.

Ansreen avait largué Saquib avant le crash de la boule de feu dans le Leicestershire, a appris le tribunal.

Peu de temps après la rupture, il a menacé d’exposer leur liaison et d’envoyer des vidéos et des photos explicites d’Ansreen à son père, semble-t-il.

Ansreen et sa fille Mehek sont accusées d’avoir concocté un plan pour “sauter” Saquib par vengeance.

Ils l’auraient attiré à une fausse réunion où ils ont promis qu’il collecterait 3 000 £.

Alors qu’ils se dirigeaient vers la fausse rencontre, Saquib et son ami Mohammed Hashim Ijazuddin, qui conduisait, ont été poursuivis par deux véhicules, a appris le tribunal.

La poursuite s’est terminée lorsque le véhicule de Saquib et Mohammed a percuté un arbre et a éclaté dans une énorme boule de feu sur l’A46 près de Six Hills dans le Leicestershire.

Avant l’accident, Mehek a envoyé un message à sa mère disant: “Je vais bientôt le faire sauter par des gars et il ne saura pas quel jour on est.”

Le procureur Colingwood Thompson KC a déclaré à l’ouverture de leur procès à Leicester Crown Court: “C’est une histoire d’amour, d’obsession, de colère, de tentative d’extorsion et finalement de meurtre.”

Il a ajouté: “Il fallait trouver un moyen de faire taire Saqib – soit en lui causant une blessure très grave pour l’avertir, soit pour le faire taire à jamais en le tuant.

‘HISTOIRE D’AMOUR, D’OBSESSION ET DE COLÈRE’

“La révélation de l’affaire aurait pu ruiner le mariage d’Asreen Bukhari et nuire à sa réputation dans sa communauté.

“Cela aurait également pu affecter la relation de Mehek avec son père parce qu’elle était au courant de l’affaire.

“Mehek était une influenceuse sociale et avait un grand nombre de followers sur TikTok et les révélations de l’affaire auraient pu nuire à sa position auprès de ses followers.”

Saquib a estimé qu’il avait dépensé plus de 2 000 £ pour Ansreen au cours de leur liaison de trois ans et a exigé le remboursement, a appris le tribunal.

M. Thompson a ajouté: “Ils ont tendu un piège qui semble avoir été éclos dans l’après-midi du 10 février. L’idée était d’attirer Saqib dans une réunion.

“Une fois à cette réunion, il serait confronté à la supériorité numérique et on espérait qu’il passerait le téléphone.

“S’il n’était pas prêt à remettre le téléphone, ils étaient prêts à lui causer une blessure grave, voire à le faire taire complètement.”

Lors d’un appel angoissant au 999 peu de temps avant l’accident, Saquib a déclaré: “Je suis suivi par deux véhicules. Ils essaient de me bloquer. Ils portent des cagoules.

“Ils essaient de m’éjecter de la route. Ils essaient de me tuer. Je vais mourir !”

Il a ajouté: “Je viens d’arriver à Leicester pour voir un de mes potes qui va à l’université ici.

“Ils ont percuté l’arrière de la voiture très vite. S’il vous plaît, je vous en supplie, je vais mourir. Non !”

L’appel se termine soudainement lorsque la voiture s’écrase contre un arbre.

L’affaire continue.