Vendredi dernier, un tribunal de Virginie a condamné avec succès la star de « Tiger King », Bhagavan Antle, également connue sous le nom de « Doc » Antle, pour quatre crimes liés au trafic illégal d’espèces sauvages.

Le bureau du procureur général Jason Miyares a déclaré dans un communiqué de presse qu’Antle, accusé d’avoir acheté illégalement des lionceaux en voie de disparition dans le comté de Frederick, en Virginie, a été reconnu coupable par un jury de deux chefs de trafic d’espèces sauvages et de deux chefs de complot en vue de faire le trafic d’espèces sauvages.

Antle prévoyait d’exposer les lionceaux dans son zoo de Caroline du Sud.

L’enquête sur Antle a commencé en 2019 et a conduit à un procès d’une semaine qui a abouti à sa condamnation.

« Les lois de Virginie sur la cruauté envers les animaux ne sont pas prises à la légère par mon bureau », a déclaré Miyares. « Je suis fier de mon unité de droit animalier pour son travail inlassable, et je suis ravi que le jury soit non seulement d’accord avec nous, mais ait envoyé un message indiquant que Virginia ne tolère pas le trafic d’animaux sauvages. »

Antle devrait être condamné le 14 septembre 2023.

Antle figure en bonne place dans « Tiger King: Murder, Mayhem and Madness », une mini-série documentaire Netflix de 2020 axée sur les éleveurs de tigres et les exploitants de zoos privés aux États-Unis. La série se concentre fortement sur l’exploitant du zoo de l’Oklahoma, Joe Exotic, qui était également ciblé mauvais traitements et a été reconnu coupable d’un complot visant à tuer une rivale, Carole Baskin.

Les défenseurs des droits des animaux ont accusé Antle de maltraiter les lions et d’autres animaux sauvages. En 2020, il a été inculpé en Virginie pour cruauté envers les animaux et trafic d’espèces sauvages.

Antle a des antécédents de violations enregistrées, remontant à 1989, lorsqu’il a été condamné à une amende par le département américain de l’Agriculture pour avoir abandonné des cerfs et des paons dans son zoo de Virginie. Au fil des ans, il a plus de 35 violations de l’USDA pour avoir maltraité des animaux.

En juin 2022, Antle a été accusé d’avoir blanchi plus d’un demi-million de dollars, argent que les procureurs fédéraux ont déclaré qu’il croyait être le produit d’une opération visant à faire passer clandestinement des immigrants illégaux à travers la frontière mexicaine vers les États-Unis.

Il risque jusqu’à 20 ans de prison fédérale s’il est reconnu coupable des accusations de blanchiment d’argent.