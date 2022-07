La star de Tiger 3, Salman Khan, célèbre l’anniversaire de sa petite amie, Iulia Vantur; la vidéo devient VIRALE [Watch]

En dehors de ses films, Salman Khan a fait la une des journaux pour ses relations supposées. Au cours des dernières années, il a été rapporté que l’acteur sortait avec Iulia Vantur, mais la superstar n’en a jamais parlé. En fait, il y a quelques années, il y avait des rapports selon lesquels les deux allaient se marier, mais cela s’est avéré être une rumeur. Récemment, Iulia a célébré son anniversaire et elle est allée sur Instagram pour partager la vidéo avec ses fans.

Iulia a légendé la vidéo : “Mes amours, je suis bouleversée aujourd’hui. C’est si bon d’être aimée et j’ai envie de partager cet amour. Je me sens si chanceuse d’avoir de bonnes âmes dans ma vie : des amis, une famille que j’aime, des gens que je compte. sur ! Merci les gars d’avoir rendu mon anniversaire si spécial d’être là, pas de plan, juste de l’amitié et du plaisir ! Ma vie est meilleure grâce à vous J’aimerais que tous mes proches soient ici hier soir, mais une fois que nous y arriverons ‘ vos messages, votre amour, vos souhaits, pour votre soutien continu et j’envoie beaucoup d’amour et de lumière à tout le monde ici.”

La vidéo commence avec Iulia coupant un gâteau, et même si nous ne voyons pas le visage de Salman, nous pouvons le voir applaudir et reconnaître l’acteur au bracelet qu’il porte. Dans la vidéo, on peut voir qu’Iulia coupe de nombreux gâteaux, puis elle a partagé un montage de selfies de sa fête d’anniversaire. La dernière photo de la vidéo est une photo de groupe et c’est là que nous avons un bon aperçu de Salman Khan.

Salman et Iulia ont également collaboré sur le plan professionnel. Iulia, qui est également chanteuse, a chanté plusieurs chansons pour les films de la superstar.

Parlant des prochains films de Salman Khan, l’acteur sera vu dans Kabhi Eid Kabhi Diwali, Tiger 3 et No Entry 2. Tiger 3 devrait sortir le jour de l’Aïd l’année prochaine, et Kabhi Eid Kabhi Diwali serait sur les grands écrans en décembre. cette année. Ce dernier met également en vedette Pooja Hegde, Venkastesh, Shehnaaz Gill et Jassie Gill.