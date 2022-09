La star de “Ticket to Paradise”, Julia Roberts, rend hommage à sa famille lors de la première du film avec une robe sentimentale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Julia Roberts a fait une déclaration lors de la première de “Ticket to Paradise” à Londres mercredi, portant une robe aux motifs significatifs pour elle et sa famille.

L’actrice portait une robe noire Alexander McQueen avec les mots “love”, “hope” et “darling” brodés partout. La robe comportait également les initiales de ses enfants, ainsi que leurs années de naissance; des cœurs traversés par des flèches ; ses initiales et celles de son mari « JR+HM » ; et l’année de leur mariage.

Roberts et son mari, le caméraman Daniel Moder, se sont rencontrés en 2000 et se sont mariés en 2002. Le couple partage trois enfants ensemble : les jumeaux Hazel et Phinnaeus, et Henry. Elle a souvent dit à quel point elle aimait la maternité.

“Je n’ai plus le luxe de rester assis. Je devais avoir des sacs de temps libre avant d’avoir des enfants, mais je ne sais pas ce que j’en ai fait et je n’ai pas apprécié”, a déclaré Roberts. “Mais c’est un compromis formidable. Je n’ai pas le temps de faire une pédicure, mais je suis vraiment heureux. Qui se soucie si vos pieds ont l’air mauvais?”

George et Amal Clooney étaient également présents à la première. Amal a gardé son look simple, avec une lèvre rouge et ses longs cheveux portés en boucles lâches. Elle portait une robe à paillettes bleu glacé associée à une pochette argentée métallisée. George, qui co-vedette dans le film, est également resté simple dans un costume bleu marine chic.

Clooney et Roberts ont joué ensemble dans six films, dont “Ocean’s Eleven”, “Ocean’s Twelve”, “Ocean’s Thirteen”, “Confessions of a Dangerous Mind”, “Money Monster” et maintenant “Ticket to Paradise”.

Dans une interview avec le New York Times, Roberts a déclaré qu’elle voulait faire une autre comédie romantique depuis un moment, mais qu’elle attendait que le bon scénario se présente à elle.

“Même avec [‘Ticket to Paradise’], j’ai pensé, eh bien, catastrophe, parce que cela ne fonctionne que si c’est George Clooney “, a-t-elle déclaré au point de vente. ” Et voilà, George a estimé que cela ne fonctionnait qu’avec moi. D’une manière ou d’une autre, nous avons pu le faire tous les deux, et nous sommes partis.”

Les deux sont devenus de si bons amis en travaillant ensemble au fil des ans qu’il leur a apparemment fallu 80 prises pour réussir une scène de baiser parce qu’ils n’arrêtaient pas de rire.

Dans “Ticket to Paradise”, Clooney et Roberts jouent un couple divorcé qui est obligé de travailler ensemble dans leurs efforts pour empêcher leur fille de se marier avec un local balinais après son voyage post-diplôme à Bali.

Également à l’affiche du film, Billie Lourd, qui a annoncé sa grossesse avec son deuxième enfant sur le tapis rouge du film. Lourd joue le rôle de la meilleure amie de la fille, qui l’a accompagnée lors du voyage à Bali.

Avant de décrocher ce rôle, Lourd est apparu dans “Booksmart”, “Scream Queens” et les derniers films de la trilogie “Star Wars”.

“Ticket to Paradise” devrait faire ses débuts dans les salles le 21 octobre.