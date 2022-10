La star de “Three’s Company”, Suzanne Somers, 75 ans, dévoile un physique juvénile aux côtés de ses petites-filles Camelia, Violet

Suzanne Somers veut que vous veniez frapper à sa porte.

La star de “Three’s Company” affiche fièrement son physique juvénile dans une nouvelle campagne publicitaire mettant en vedette ses petites-filles Camelia et Violet. Leur père est Bruce Somers Jr., le fils de 56 ans de l’actrice. Il est marié à Caroline Somers, qui est présidente de la société de la matriarche.

Camelia, 27 ans, et Violet, 24 ans, se sont associées à Somers, 75 ans, pour lancer Chocolate Gut Renew, un mélange de smoothies de la gamme Suzanne Organics.

Camelia travaille dans la distribution internationale pour Lionsgate, où elle gère le marché asiatique, a déclaré mercredi un porte-parole de Somers à Fox News Digital. Violet est récemment diplômée de l’école de design de mode de Florence, en Italie. Elle partage désormais son temps entre Paris, Florence et Los Angeles.

“Les petites-filles frappantes de Suzanne sont les stars parfaites pour la campagne car elles ont des problèmes de santé liés à leur intestin depuis qu’elles sont adolescentes”, a déclaré le porte-parole. “Gut Renew a été créé en collaboration avec Suzanne et leur mère Caroline, qui ont recherché tous les meilleurs ingrédients pour la santé intestinale afin de les aider à se rétablir.”

En mai de cette année, Somers a décrit à Fox News Digital comment elle avait lancé le ThighMaster en 1990, un produit de fitness qui allait propulser sa renommée en tant que femme d’affaires.

“J’ai acheté une paire de chaussures Manolo Blahnik qui rendaient mes jambes si belles”, gloussa-t-elle à l’époque. “C’était surtout un truc de vanité. Mais quand j’ai acheté les chaussures, j’étais dans ma loge et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce que c’est ? [my husband] Al va réfléchir ? Je suis tellement stupide de dépenser autant d’argent pour une paire de chaussures. Eh bien, il se trouve que j’étais en soutien-gorge et en slip. Alors je suis sorti et j’ai demandé : ‘Comme mes chaussures ?’ Et il a dit, de sa grande et profonde voix de radio : « Belles jambes. C’était la publicité. Et j’ai pu radier les chaussures parce que je les ai portées dans la publicité.”

L’empire commercial de Somers a riposté. Elle a cessé de compter le nombre de ThighMasters qu’elle a vendus “après 10 millions”. En 1992, elle est devenue l’une des marques les plus vendues du Home Shopping Network. Aujourd’hui, elle est l’auteur de 27 livres, dont 14 best-sellers du New York Times. Son nom peut être trouvé sur tout, des bijoux aux formules protéinées.

“J’ai plus d’un millier de produits”, se vantait-elle. “… Ma plus grande plainte aujourd’hui est que je travaille trop. Je suis toujours occupé. La pandémie a fonctionné pour moi parce que nous avons commencé à faire des émissions Facebook Live et Instagram trois fois par semaine. Nous commençons l’émission avec de la tequila sur glace, et c’est comme prendre un verre ensemble pendant que mon mari dirige la caméra. Il y a tellement de liberté sur Internet qu’il n’y en a sur la télévision grand public. J’adore où j’ai été et où je vais.

Somers a déclaré qu’elle n’excluait pas de retourner à la télévision. Elle n’a pas fait de sitcom depuis “Step by Step”, qui a été diffusé de 1991 à 1998. Le bon scénario n’est tout simplement pas encore arrivé.

“Je n’ai jamais eu l’impression d’en avoir fini avec Chrissy Snow”, a déclaré Somers. “Elle a été coupée là où elle était vraiment en train de se développer. Il y a toute une nouvelle génération qui la découvre. Et elle est spéciale pour moi. Je me souviens quand j’ai eu le rôle, j’aurais pris le rôle d’un singe parce que je ne travaillais pas.

“Je ne pensais pas avoir apporté quoi que ce soit à la table parce que je n’avais pas étudié le théâtre. J’étais cette fille de” The Tonight Show “. Mais j’ai tellement appris en regardant John Ritter. [was] un maître, le plus grand de la comédie physique. Je le regarderais juste encore et encore. J’ai observé son rythme. J’ai réalisé un jour que la comédie est comme une comédie musicale. C’est un rythme mis en place. Et dès que j’ai entendu ce rythme, je n’ai pas pu être arrêté.”