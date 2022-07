La star de “Thor: Love and Thunder”, Chris Hemsworth, appelle sa fille India Rose son “super-héros préféré” dans de nouvelles photos

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Chris Hemsworth est un fier papa.

Lundi, la star de “Thor: Love and Thunder” s’est rendue sur Instagram et a partagé des photos sincères de son aîné India Rose, son “super-héros préféré”.

L’acteur a posté deux adorables clichés pour ses 55,3 millions de followers. La première est une photo d’India Rose lui rendant visite sur le tournage de son film Marvel alors qu’il était bébé alors qu’il était habillé en costume. À côté de l’Inde se trouve le marteau de Thor, qui est presque aussi gros qu’elle. La deuxième image montre l’homme de 38 ans berçant l’enfant de 10 ans dans ses bras alors qu’ils profitent d’un temps d’arrêt ensemble entre les tournages.

“Voici deux photos de moi et de ma fille”, a écrit Hemsworth en légende du post. “L’une était la première fois qu’elle était sur le plateau il y a 11 ans, l’autre est la plus récente sur Thor : Love and Thunder. C’est ma super-héroïne préférée.”

Hemsworth est père de deux autres enfants : les jumeaux de 8 ans, Sasha et Tristan. Il partage les trois enfants avec sa femme, Elsa Pataky, mannequin et actrice espagnole. Le couple s’est dit “oui” en 2010.

Le dernier film s’est avéré être une affaire de famille. Deux des enfants de Hemsworth ont fait des camées alors qu’ils rejoignaient les enfants des costars Christian Bale et Natalie Portman et de la réalisatrice Taika Waititi sur le plateau. La fille de Hemsworth “joue le personnage de Love” tandis que l’un de ses fils a endossé le rôle d’un jeune Thor.

En 2020, Hemsworth a déclaré à GQ Australia que son éducation l’avait motivé à être le meilleur père possible.

“Nous avions grandi avec très peu d’argent”, a déclaré Hemsworth à l’époque. “Mes parents se débattaient avec les factures et les pressions financières et je pensais que si je suis un acteur, je peux nous en sortir, je peux prendre soin de ma famille.”

Hemsworth – qui fait partie de l’univers cinématographique Marvel depuis qu’il a enfilé le marteau de Thor, le dieu nordique du tonnerre, en 2011 – s’est frayé un chemin jusqu’au sommet du tableau des revenus, devenant le deuxième acteur le mieux payé en 2019. Malgré son succès sur grand écran, Hemsworth a admis que le fait de devoir quitter sa famille l’affecte souvent.

“Chaque travail que j’acceptais, chaque fois que je partais pour ces longs voyages, c’était de plus en plus difficile”, a-t-il expliqué. “Pendant un moment, vous pensez que les enfants ne le remarquent pas, puis vous vous rendez compte qu’ils le font. Je veux absolument continuer à faire des films dont je suis fier, mais cela peut aussi attendre. Maintenant, ce qui est le plus important, c’est que mes enfants sont à un âge que je ne veux pas rater. Et je détesterais regarder en arrière dans 20 ans et me dire : “Bon, allons travailler en tant que parent” et j’ai tout raté.”

Julius Young de FOX News a contribué à ce rapport.