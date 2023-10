La star de This Morning révèle qu’elle a donné naissance à son deuxième enfant alors qu’elle partage les premières photos de l’émission

La star de CE matin, le Dr Sara Kayat, a révélé qu’elle avait donné naissance à son deuxième enfant alors qu’elle partageait d’adorables clichés avec l’émission de midi d’ITV.

Le Dr Sara a partagé ses nouvelles avec Josie Gibson et Craig Doyle après que Holly Willoughby ait été forcée de quitter les ondes suite à une menace d’enlèvement contre elle.

Le médecin de This Morning a été vu berçant son nouveau-né à l’ouverture de l’émission, les présentateurs rendant hommage à leur collègue.

Craig a déclaré: « Nous commençons avec de très belles nouvelles car au cours du week-end, le Dr Sara a accueilli une magnifique petite fille, appelée Rose. »

Josie a ajouté : « Elle est magnifique, elle rejoint la famille en tant que sœur cadette de son très fier grand frère Harris. Nous leur envoyons de grandes félicitations et beaucoup d’amour ! »

La star de la télévision apparaît régulièrement aux côtés de Holly et des présentateurs pour discuter de sujets liés à la santé.

Elle est déjà maman de son fils Harris, âgé de trois ans.

Le Dr Sara a annoncé sa grossesse plus tôt cette année sur Instagram et a écrit : « Et ainsi, nous grandissons. Nous attendons une petite citrouille en octobre.

«Quand je suis tombée enceinte de Harris, je l’ai annoncé sur Instagram avec trop peu de considération. Cela avait été un voyage facile et j’étais dans mon propre monde de bonheur.