La star de This Morning rend un hommage rare et sincère à Phil Schofield et au « scintillement dans ses yeux » après qu’il ait été exclu de l’émission

La star de CE matin, Clodagh McKenna, a rendu aujourd’hui un rare hommage sincère à Phillip Schofield après avoir été exclu de l’émission.

La chef irlandaise, 48 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager sa tristesse à l’idée que Phil ne fasse plus partie de l’équipe, et a loué le « scintillement dans ses yeux » ».

Cela vient après que Phil a été sensationnellement licencié en tant que co-animateur de This Morning, et ne présentera plus l’émission avec Holly Willoughby.

L’un des chefs de l’émission, Clodagh, a révélé aujourd’hui à quel point le présentateur à la hache lui manquerait, avec un post Instagram touchant.

À côté d’une photo d’elle avec Phil, elle a écrit : « 21 ans à égayer nos matins.

« Et j’ai eu tellement de chance de faire partie de 3 d’entre eux. Le câlin du matin me manquera, le scintillement dans tes yeux qui me fait rire et ton empathie.

« Tu vas nous manquer @schofe.

Aujourd’hui, l’émission est revenue avec les animateurs de This Morning’s Friday, Alison Hammond et Dermot O’Leary.

Mainstay Holly est actuellement en vacances pendant deux semaines et reviendra le 5 juin.

Pendant la nuit, nous avons révélé que Phillip était «complètement brisé» par son limogeage de This Morning.

Il recevra six mois de salaire pour atténuer le coup après qu’ITV ait décidé que sa querelle avec Holly perdait trop de téléspectateurs.

Une source a déclaré: «Phil a reçu son salaire This Morning pendant six mois – mais si cela visait à le faire se sentir mieux, cela ne fonctionne tout simplement pas.

« Phil a le sentiment qu’on ne lui a montré aucun respect et il est dévasté par la façon dont cela s’est déroulé.

«Il pense que la façon dont il a été contraint de démissionner était si injuste et il se sent complètement brisé par la façon dont cette situation a été gérée.

« Ce matin était la vie de Phil et maintenant il sent qu’il a été poignardé sans consultation appropriée.

« Phil a consulté sa mère Pat et son ex-femme Stéphanie avant d’accepter de prendre du recul.

« Il est incroyablement proche d’eux tous les deux et voulait jauger leurs pensées.

« Phil a également parlé avec ses filles, Molly – qui est agent de talent dans sa société de gestion YMU – et Ruby.

« Ce n’est qu’après avoir eu ces discussions que Phil a dit qu’il accepterait de partir.

« Phil a consacré plus de 20 ans à cette émission et que tout cela se termine de cette façon a été incroyablement bouleversant pour lui. »

Le Sun a révélé que Phil avait appris qu’il avait perdu son emploi ce matin quelques minutes seulement après avoir cessé d’émettre jeudi.

Les hauts gradés d’ITV ont décidé que la situation entre lui et la co-animatrice Holly était devenue irréalisable, la tension évidente entre les deux hommes coûtant à l’émission près de 200 000 téléspectateurs.

Holly, qui a travaillé sur This Morning avec Phil pendant 13 ans, restera la présentatrice principale et reviendra à l’émission le 5 juin après une pause de deux semaines.

Après que la nouvelle de son départ ait été rendue publique par ITV, Phil a publié une déclaration émouvante.

Cependant, il n’a pas mentionné Holly, confirmant l’histoire originale de The Sun sur la rupture de leur partenariat à l’écran, qui dure depuis 17 ans, y compris un passage sur Dancing on Ice.

