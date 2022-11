La star de This Morning qualifie Matt Hancock de “méprisable et dégoûtant” et dit qu’elle ne lui pardonnera jamais

L’ancienne psychologue à l’écran de THIS Morning, Emma Kenny, s’est lancée dans une tirade furieuse à propos de Matt Hancock.

La star, qui n’apparaît plus dans l’émission d’ITV, a décrit le député comme “méprisable et dégoûtant” alors qu’elle exprimait son indignation à l’idée qu’il ait apparemment conquis le public sur I’m A Celebrity.

Elle a tweeté : « Matt Hancock n’obtient pas mon pardon ! Dans l’histoire, certains individus n’ont pas droit à un laissez-passer gratuit !

“Il est méprisable et dégoûtant et j’espère qu’un jour il rencontrera son créateur x très toxique et diabolique.”

La nuit dernière, les camarades de camp ont été stupéfaits lorsque Matt a été élu chef de camp par le public dans une torsion.

Depuis que l’ancien secrétaire à la santé, 44 ans, est entré dans le camping mercredi, le public a voté pour qu’il participe à chaque épreuve.

Alors que le public semble se réchauffer avec lui, il fait face à une révolte potentielle après avoir été nommé leader à la suite d’un tête-à-tête avec l’ancienne star du rugby anglais Mike Tindall pour le contrôle du camping, provoquant une réaction en sourdine de ses co-stars.

Après avoir nommé le diffuseur d’ITV Charlene White comme son adjoint, bien qu’ils se soient déjà affrontés au sujet de sa violation des directives de Covid-19 pendant la pandémie, la dissidence a commencé à se répandre.

Alors qu’il s’adressait au groupe pour la première fois, le footballeur anglais Jill Scott a plaisanté: “Juste pour être clair, s’agit-il de directives ou de règles?” faisant référence aux actions qui l’ont conduit à démissionner en juin 2021.

Dans le Bush Telegraph, Chris Moyles a ajouté : « Matt Hancock est notre leader. Des mots que personne en Grande-Bretagne n’aurait jamais pensé entendre.





L’actrice de savon Sue Cleaver a plaisanté sur le fait qu’ils dirigeaient une révolution et Boy George a rapidement proposé une chanson sur le fait de ne jamais soutenir un conservateur.

Emma a été vue pour la dernière fois à l’écran le 28 novembre 2020, mais depuis lors, son créneau habituel – répondre aux appels des téléspectateurs au sujet de leurs problèmes – a été repris par l’animatrice de radio Vanessa Feltz.

Le Daily Mail a rapporté que les chefs de la télévision craignaient que les publications d’Emma sur les réseaux sociaux anti-verrouillage et anti-vaccin n’aient attiré l’attention du chien de garde de la diffusion Ofcom.

Une source aurait déclaré à la publication: “Ceux au sommet l’ont supporté pendant quelques mois, mais c’est arrivé au point où le contrecoup était trop important.”

Cependant, Kenny a démenti les affirmations selon lesquelles elle avait été exclue de l’émission primée sur Twitter, écrivant: “Eh bien, j’ai fait les journaux sans raison, mais juste pour que ce soit clair, je viens de signer un nouveau contrat avec This Morning et compte le personnel et de nombreux présentateurs comme des amis. Merci pour les messages de soutien. Xxxxxx »