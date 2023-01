La star de This Morning nommée hôte surprise des EE BAFTA

Alison Hammond de THIS Morning a décroché son plus gros travail à ce jour – co-animer les BAFTA EE 2023.

Les patrons de l’événement chic de cravate noire espèrent que l’ancien espoir de Big Brother devenu trésor national de la télévision de jour ajoutera un nouvel intérêt à la soirée au milieu de la chute des cotes d’écoute dans le monde pour les remises de prix à tous les niveaux.

Dans le remaniement le plus radical des BAFTA en 75 ans d’histoire, la diffusion de BBC One sera divisée entre la cérémonie principale animée par la légende britannique Richard E. Grant et un tout nouveau studio BAFTA dans les coulisses qu’Alison dirigera.

En s’éloignant de la liste apparemment interminable de récompenses, pour la première fois, seuls les quatre derniers prix seront diffusés en direct.

Parlant de décrocher le concert, Brummy Alison a déclaré: «Je suis tellement excité d’être l’hôte des EE BAFTA Film Awards de cette année avec THE Richard E. Grant.

“Nous allons nous amuser beaucoup en apportant le faste et le glamour des coulisses à tous ceux qui regardent à la maison dans le monde entier.

“De passer du temps avec les stars à célébrer la plus grande soirée du cinéma, en passant par les discussions avec les cinéphiles, préparez-vous uniquement pour de bonnes vibrations !”

Richard, 65 ans, succèdera à l’hôte de 2022 Rebel Wilson qui a provoqué une tempête auprès des téléspectateurs grâce à ses blagues sauvages aux dépens de tout le monde de Meghan Markle, JK Rowling et Will Smith.

Richard a déclaré: “Je me sens extrêmement privilégié d’accueillir les BAFTA EE pour la première fois et d’avoir l’opportunité de célébrer le meilleur de l’extraordinaire gamme de films de cette année.”

Dans un geste surprise, les prix, qui auront lieu le dimanche 19 février, se tiendront au Royal Festival Hall sur la rive sud de Londres plutôt qu’à l’habituel Royal Albert Hall.

La beauté de Radio 1 et ancienne star de Strictly Come Dancing, Vick Hope, anime le tapis rouge rempli de célébrités.

Les films et talents nominés cette année seront dévoilés ce jeudi 19 janvier.