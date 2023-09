La star de This Morning montre SIX nouveaux tatouages ​​au doigt et révèle la « vraie raison » derrière chacun d’eux

La star de CE matin, Gok Wan, a révélé cinq nouveaux tatouages ​​sur ses doigts.

L’expert de la mode et DJ de 49 ans a fait réaliser les tatouages ​​pendant ses vacances à Melbourne, Australie.

Instagram /@therealgokwan

Serrant les poings avec ses mains, Gok a partagé un gros plan de ses nouveaux tatouages : une peluche, un compteur, une aiguille et du fil, un bol de ramen et des écouteurs.

Ils rejoignent un visage souriant qu’il avait déjà, tandis que son index des deux mains reste libre.

Gok a écrit : « Encre terminée par le sensationnel @digbystewarttattooer qui est gentil, prévenant et (évidemment) extrêmement talentueux. Mon voyage avec @fanny_mcphee a été rempli de rires, pas mal de larmes et beaucoup de discussions.

« Je pense que le temps change toujours et ce voyage n’a pas fait exception. Les tatouages ​​sont ceux de mes amours… le compte pour ma famille, le nounours pour mes amis, l’aiguille et le fil pour mon amour de la mode, les écouteurs pour mon amour de la musique et les nouilles pour mon amour de la nourriture.

« Je suis tellement heureuse de les avoir conçus et tatoués pendant ce voyage… ils me rendent reconnaissant et fier d’avoir autant d’amour dans ma vie. »

Ils ont été un succès auprès des fans, avec un écrit : « Ce petit bol de ramen est TELLEMENT mignon. »

Un autre a déclaré : « De beaux souvenirs créés. Un rappel permanent de votre séjour à Melbourne.

Un troisième a posté : « Aimez-les. »

Gok a créé des souvenirs avec sa copine proche Allison à Oz ces dernières semaines, partageant des photos de leur temps amusant ensemble.

Rendant hommage à son cher ami, Allison a écrit sur Instagram : « Nous avons été instantanément attirés l’un par l’autre il y a plus de 13 ans… et cette alchimie s’est intensifiée dans cette aventure ou mourir d’amour l’un pour l’autre que nous avons aujourd’hui.#

« Et il est ici avec moi à Melbs… c’est une longue distance à parcourir en camion… cela signifie tout pour moi maintenant que je ne peux plus voyager au Royaume-Uni. Nous rendons simplement possible tout ce que nous pouvons.

Rex