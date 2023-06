La star de This Morning est en pourparlers avancés pour entrer dans la jungle I’m A Celeb pour 100 000 £

La présentatrice de CE matin, Josie Gibson, est en pourparlers avancés pour affronter des serpents et des créatures dans I’m A Celebrity. . . Fais-moi sortir d’ici! pour un réputé 100 000 £.

La pétillante de 38 ans est extrêmement populaire auprès des fans de l’émission de jour et maintenant les patrons de la jungle pensent qu’elle sera un succès Down Under.

Rex

La mère célibataire Josie était aux côtés de Holly Willoughby lundi lorsqu’elle s’est adressée aux téléspectateurs à propos de la sortie de choc de Phillip Schofield de This Morning.

Une source à la télé a déclaré: «Les producteurs de I’m A Celeb ont entamé des négociations avec l’équipe de Josie pour essayer de l’attirer avec un contrat de 100 000 £. Les pourparlers sont à un stade avancé.

«Josie est une fan de la série depuis de nombreuses années et est intéressée et regarde la vue d’ensemble de sa carrière à la télévision.

« Le passage pourrait la propulser dans le courant dominant et décrocher ses plus gros concerts. »

Josie, née à Bristol, est devenue célèbre en 2010 lorsqu’elle a remporté Big Brother.

This Morning lui a demandé d’être l’annonceur de leurs compétitions en 2019.

Elle a obtenu son diplôme pour devenir présentatrice remplaçante deux ans plus tard.

Maintenant, elle est pressentie pour être la co-présentatrice régulière de Holly.

L’année dernière, Josie a admis qu’elle aurait du mal avec les Bushtucker Trials dans la jungle en disant: « Je suis un peu faible. »

La prochaine série est prévue en novembre.

ITV a déclaré: « Tous les noms suggérés pour I’m A Celebrity sont des spéculations. »