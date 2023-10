La star de This Morning dit qu’elle est « plus proche » de remplacer Holly dans l’émission en disant « Je n’ai plus besoin d’être discrètement ambitieuse »

La star de A PLACE In The Sun, Jean Johansson, a révélé qu’elle était « un pas de plus » vers l’obtention de l’emploi de ses rêves.

La star de Channel 4 a toujours rêvé d’animer This Morning, et elle a mis le pied dans la porte en présentant certaines des compétitions.

Jean Johansson se cherche un avenir radieux dans l'émission phare du magazine ITV

Mais il semble que Jean, 41 ans, vise à devenir l’un des principaux visages du programme ITV sur le canapé.

Elle s’est exclamée : « Je suis maintenant la fière animatrice des compétitions, je savais juste que c’était censé être le cas.

«Ma première compétition a eu lieu dans ma région natale d’Inverclyde. C’était un moment vraiment spécial.

« J’espère que ce n’est qu’un début, j’ai été très honnête sur mes ambitions de monter sur le canapé un jour et j’en suis à un pas de plus. »

Il semble qu’elle ne soit qu’une candidate, car elle insiste sur le fait qu’elle a déjà une bonne chimie construite avec l’un des noms vedettes du programme de magazine de longue date.

Le présentateur de télévision a admis : « Tout le monde nous a soutenu et ce n’est pas toujours le cas à la télévision. »

« Ce fut formidable de travailler en étroite collaboration avec Josie Gibson. Nous sommes amis depuis des années et elle a tellement de chaleur.

Et Jean a appelé à plus de diversité à la télévision, et elle pense qu’elle est en mesure de s’exprimer davantage.

« Mais il faut qu’il y ait plus de travailleurs devant et derrière la caméra, plus de personnes de couleur, plus de personnes LGBTQ+. Il y a encore du chemin à parcourir», a-t-elle expliqué.

«Je suis maintenant à un âge où je n’ai plus besoin d’être discrètement ambitieux. Je sais ce que moi et les autres méritons.

Mais Jean est toujours reconnaissante des opportunités qui lui sont offertes, en tant que présentatrice de A Place In The Sun.

Jean a commenté : « Quand j’ai auditionné pour la première fois pour la série, je n’ai pas compris et j’ai été complètement dévasté.

Mon agent de l’époque m’avait dit que cette opportunité ne se présenterait plus jamais. Les présentateurs ne partent jamais – regardez Jasmine Harman, Laura Hamilton et Scarlette Douglas.

« Mais j’avais juste le sentiment que cela allait arriver pour moi, et c’est arrivé. »

Et la star a volontiers admis qu’elle adorerait présenter une version célébrité de l’émission pour aider certains des plus grands noms britanniques à trouver la propriété de leurs rêves à l’étranger.

Elle a déclaré : « Eamonn Holmes en particulier est un grand fan et les footballeurs demandent de l’aide pour chercher une propriété.

« Ce serait génial de faire une version célébrité, alors, Channel 4, si vous lisez, voici mon argumentaire ! »

Elle est un visage familier à la télévision puisqu'elle présente désormais des compétitions dans l'émission matinale de longue date.

La star a également appelé à plus de diversité dans l'histoire de la télévision au sens large.