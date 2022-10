La star de This Morning, Alison Hammond, révèle une ligne de chat meurtrière qu’elle a utilisée pour emballer un nouvel homme “charmant”

ALISON Hammond a révélé que son nouvel amour secret avait été attiré par une simple conversation en ligne – et nous la gardons pour plus tard.

La star de This Morning et légende de Big Brother garde son petit ami secret, mais n’a pas pu s’empêcher de dévoiler un peu d’informations alors qu’elle était grillée sur un podcast.

Apparaissant sur Saving Grace, animé par Grace Keeling, la star a été grillée sur sa vie amoureuse par la star des médias sociaux qui lui a demandé si elle avait un homme dans sa vie.

En souriant et en disant “peut-être”, Alison a confirmé que c’était vrai, ce qui a incité Grace à demander quel est son secret pour mettre un mec dans son sac.

« Tu veux savoir comment je l’ai eu ? J’ai juste dit: ‘Babes, pensez-vous que vous pouvez gérer ce jus?!’ ” Elle a souri avant de rire de son caquetage de signature. “Il est comme ‘J’en ai fini avec ça!'”

Alison a ensuite élaboré davantage et a déclaré: «Vous devez être confiant, n’est-ce pas? Quand vous voyez quelqu’un et que vous pensez “c’est ma personne”, vous devez y aller. Vous ne pouvez pas laisser partir cette personne. Quand je vois quelqu’un, je pense “c’est ma personne”.

Une Grace amoureuse a demandé: «Comme les vibrations du coup de foudre? Le vôtre a-t-il été le coup de foudre ? »

“Un peu ouais,” rougit Alison, avant d’ajouter en riant. “Je ne pense pas que c’était le coup de foudre sur leur front…”

Les commentaires d’Alison interviennent après qu’elle a admis qu’elle était prête à proposer son amour mystérieux (et non, malheureusement, ce n’est pas The Rock, qu’elle a ‘épousé’ ce matin il y a quelques années).

Elle a déclaré à DailyMail lors des Ethnicity Awards plus tôt cette semaine: “Il y a quelqu’un de spécial, et s’il veut poser la question, il peut disparaître.”





Plus tôt cette année, le co-animateur de This Morning d’Alison, Dermot O’Leary, a laissé échapper en direct qu’elle était “prise”.

Parlant de son nouvel homme pour la première fois, Alison a révélé: “Pouvez-vous croire que Dermot m’a dévoilé à la télévision?

“Je suis un peu déçu pour être honnête avec vous car je ne peux plus flirter avec personne d’autre maintenant.”

“C’est un homme adorable et tout ce que je peux dire, c’est que je l’ai caché pendant un an et demi”, a-t-elle admis. « Un an et demi que je suis avec lui, et personne ne le savait ! Il m’aime en morceaux.

“Il me vénère absolument et me masse les pieds tous les jours. Que veux-tu de plus?!”

Alison se sent aimée et a admis qu’elle était prête à être proposée à[/caption]

