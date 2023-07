Mandy Moore partage à quel point elle a reçu dans le cadre de l’accord de streaming « This is Us » avec Hulu.

Moore – qui a joué le rôle de Rebecca dans la série à succès NBC – a exprimé son soutien à la grève SAG-AFTRA. Dans une récente interview, Moore a parlé de recevoir des chèques de « 81 cents » pour le contrat résiduel de diffusion en continu de l’émission.

« Le problème résiduel est un énorme problème », a déclaré Moore au Hollywood Reporter depuis la ligne de piquetage de Disney à Burbank mardi. Elle a été rejointe par Katie Lowes lorsque la paire d’actrices a rejoint la grève de l’acteur.

« Nous sommes dans des positions incroyablement chanceuses en tant qu’acteurs actifs ayant participé à des émissions qui ont rencontré un énorme succès d’une manière ou d’une autre … mais de nombreux acteurs dans notre position pendant des années avant nous ont pu vivre de résidus ou au moins payer leurs factures », a poursuivi Moore.

Moore a déclaré au point de vente qu’elle avait reçu « de très petits, comme des chèques de 81 cents » pour l’accord résiduel de streaming « This is Us ». « Je parlais avec mon chef d’entreprise, qui a dit qu’il avait reçu un résidu pour un sou et deux sous », a-t-elle poursuivi.

Lowes – qui a joué le rôle de Quinn Perkins dans « Scandal » – a fait écho aux commentaires de Moore, partageant avec le point de vente qu’elle n’a reçu « rien de substantiel » de Disney après les accords de streaming avec Netflix et Hulu.

« Si vous êtes quelqu’un qui a eu la chance dans nos positions de faire plus de 120 épisodes d’une émission à succès au cours des années précédentes – il y a 10, 15, 20 ans – cette rediffusion serait la chose qui pourrait vous soutenir les années où j’ai fait ce petit projet ou je voulais aller jouer une pièce de théâtre ou vous avez des enfants et vous avez une famille à nourrir « , a déclaré Lowes. « Et ce n’est plus une réalité. Tout le modèle a changé. »

Moore est membre du SAG-AFTRA depuis 1999, tandis que Lowes l’a rejoint plus récemment en 2004.

Hulu et Netflix n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Acteurs hollywoodiens a rejoint les scénaristes dans leur grève de plusieurs mois contre les studios, les services de streaming et les sociétés de production représentés par l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) la semaine dernière, marquant la première fois en plus de six décennies que les deux syndicats sont en grève en même temps.

Depuis mai, les écrivains, représentés par la Writers Guild of America (WGA) ont été en grève, demandant un nombre garanti d’écrivains par salle, une augmentation de salaire et une utilisation réglementée de l’intelligence artificielle (IA) dans le processus d’écriture.

Les acteurs, représentés par la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), veulent une augmentation des taux de rémunération minimum, une augmentation des résidus de streaming et des garanties des studios et des sociétés de production sur la manière exacte dont l’IA sera utilisée. La grève a eu un impact sur la production de films et de séries télévisées et devrait coûter à l’industrie plus de 3 milliards de dollars de pertes.

Yael Halon de Fox News Digital a contribué à ce rapport.