La star de «This Is Us» Justin Hartley se fait atteler à Sofia Pernas | Nouvelles des gens

Washington: Plusieurs semaines après leur rencontre, la star de «This Is Us» Justin Hartley et sa co-star de «The Young and the Restless» Sofia Pernas se sont récemment mariés.

Selon le magazine People, près de trois mois après la finalisation de son divorce, Justin a officialisé la grande nouvelle avec sa nouvelle épouse dimanche soir lors des MTV Movie and TV Awards 2021, organisés par Leslie Jones.

Les deux stars ont été vues arborant leurs superbes alliances tout en posant pour les paparazzi sur le tapis rouge.

Cependant, il n’y a pas eu d’informations sur le moment exact où le duo s’est marié, mais selon le magazine People, il y avait eu des rumeurs plus tôt ce mois-ci après que le couple ait été aperçu à Malibu portant ce qui semblait être des alliances avec des bandes.

Hartley et Pernas, qui sont sortis ensemble « pendant plusieurs semaines » avant de se faire attacher, ont officialisé leur relation Instagram le soir du Nouvel An 2020.

« Sayonara 2020, ça a été réel. Bonne année de notre repaire de quarantaine au vôtre », écrivait Pernas sur Instagram à l’époque, partageant un selfie du couple.

Sur son pseudo Instagram, Hartley a partagé une photo en noir et blanc du duo souriant et habillé pour l’occasion.

« Dernières minutes de 2020 ici à LA. Apportez 2021! Bonne année! » il a écrit.

Hartley était auparavant marié à la star de « Selling Sunset » Chrishell Stause pendant deux ans avant de demander le divorce en novembre 2019.

Leur divorce a été finalisé plus tôt cette année. Avant Stause, Hartley était marié à Lindsay Koman, sa co-vedette «Passions», de 2004 à 2012. Ils partagent une fille de 16 ans, Isabella.