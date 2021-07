La star de This Is England, Andrew Shim, esquive la prison en Espagne après avoir été arrêtée avec 75 000 £ de cannabis

La star de THIS Is England, Andrew Shim, a échappé à la prison en Espagne après avoir été arrêtée avec 75 000 £ de cannabis.

Les juges ont épargné l’acteur, qui a joué Milky, après qu’il a été révélé qu’il était aux prises avec la toxicomanie, rapporte le Mirror.

La star de This Is England, Andrew Shim, est en prison en Espagne après avoir été arrêtée pour suspicion de trafic de drogue, selon les informations. Crédit : Getty

Il a joué aux côtés de Stephen Graham (L) et Thomas Turgoose (R) dans le film et la série télévisée culte Shane Meadows Crédit : Twitter

Shim a été condamné à une peine de prison avec sursis en Espagne après avoir reconnu être un trafiquant de drogue.

Il est en détention provisoire à la prison d’Alhaurin de la Torre près de Malaga depuis son arrestation l’année dernière.

Le criminel condamné a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs le jour de son procès en avouant un chef de trafic de drogue.

Il a été condamné à trois ans et un jour de prison.

Le juge Monserrat Cortes Lopez a suspendu la peine de prison mais a averti Shim qu’il serait jeté en prison s’il commettait une infraction à tout moment au cours des cinq prochaines années.

Une phrase écrite de sept pages publiée le 7 juillet décrivait également de manière sensationnelle l’enfant star comme un toxicomane.

Sa dépendance a été décrite comme un facteur ayant contribué à la décision du juge de suspendre sa peine de prison, ainsi que le fait qu’il n’avait jamais été condamné en Espagne comme autre raison.

Deux complices britanniques, Mattthew Adam Neale et Michael Regan, 38 ans, ont également été condamnés à des peines de prison avec sursis après avoir reconnu leur rôle dans le complot de drogue brisé par la police espagnole.

Shim et Regan ont été arrêtés le 20 octobre de l’année dernière dans une station-service près de Grenade, dans le sud de l’Espagne, après que la police les eut arrêtés et trouvé du cannabis d’une valeur de 75 000 £ dans leur fourgon Mercedes.

LAISSEZ-VOUS EN RAISON DE LA DÉPENDANCE

Le tribunal pénal de Malaga a statué qu’après l’accord de plaidoyer du trio, il avait été prouvé que Neale s’était rendu du Royaume-Uni à Malaga pour rencontrer ses complices et les aider dans une course à la drogue.

Il s’est rendu à une station-service Shell juste à côté de l’autoroute AP7 longeant la Costa del Sol dans une Fiat Tipo louée où il a rencontré Shim et Regan.

La phrase de sept pages disait: «Après avoir vérifié l’intérieur de la camionnette Mercedes Sprinter immatriculée au Royaume-Uni, les deux autres hommes s’étaient rendus à la station-service, il est remonté dans sa Fiat louée et l’a parfois utilisé comme véhicule de surveillance. conduire devant la Mercedes.

« Il a commencé à se diriger vers une station-service Repsol à Huetor Santillan dans la province de Grenade.

« Là, la police nationale espagnole a arrêté la camionnette et identifié ses deux occupants.

« À l’intérieur, lors d’une perquisition, ils ont trouvé 119 paquets d’une substance qui s’est avérée être du cannabis d’un poids net de 59,88 kilogrammes et d’une valeur au marché noir de 88 655 €.

« Andrew Shim et Michael Regan ont une dépendance à la drogue qui limite leur capacité à travailler dans les paramètres sociaux en vigueur qui rendent le trafic de drogue illégal. »

En plus d’être condamné à une peine de prison avec sursis, Shim a été condamné à payer une amende totalisant la valeur marchande noire des drogues saisies – 75 000 £.

Shim, de Nottingham, est surtout connu pour son rôle de Milky dans le film This Is England de Shane Meadows en 2006 et la série télévisée C4 qui a suivi.

Il a joué aux côtés de Stephen Graham, devenu célèbre en tant qu’acteur hollywoodien, et de Vicky McClure, l’une des stars de la série policière à succès de la BBC, Line of Duty.

Dans une scène choquante du film, son personnage a été brutalement battu par le personnage de Graham.

Né aux États-Unis, Shim a également remporté des éloges pour ses performances dans les films cultes de Meadows A Room for Romeo Brass et Dead Man’s Shoes.

L’acteur est détenu en détention provisoire à la prison d’Alhaurin de la Torre près de Malaga, selon les rumeurs

Shim, vu ici avec la co-star de This Is England Thomas Turgoose, aurait été arrêté en octobre dernier Crédit : Getty