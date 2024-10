La star de THE WITCHER, Liam Hemsworth, révèle pourquoi il était ravi de prendre la relève en tant que Geralt de Riv

Quand Le sorceleur arrive sur Netflix avec sa quatrième et avant-dernière saison, ce sera avec un nouvel acteur jouant Geralt de Riv. Comme nous sommes sûrs que vous le savez, Homme d’acier La star Henry Cavill a quitté la série peu après la saison 3, avec Les jeux de la faim La star Liam Hemsworth a rapidement annoncé son remplacement.

Le frère de Thor La star Chris Hemsworth a deux saisons pour montrer ce qu’il peut faire en tant que personnage préféré des fans et beaucoup à prouver étant donné à quel point l’interprétation de Cavill de la création d’Andrzej Sapkowski reste parmi les fans.

Après avoir fait une brève déclaration lors de son casting, Hemsworth a expliqué ce que cela a été de jouer le personnage dans une interview avec Parler en direct avec Kelly et Mark (via GameFragger.com).

Admettant qu’il n’avait jamais regardé la série Netflix ni lu les livres lorsqu’il a reçu l’appel, Hemsworth a révélé qu’il avait joué The Witcher 3 : Chasse Sauvagequ’il a appelé – à juste titre – « l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. »

« Je n’avais pas vu l’émission télévisée. Et je n’avais pas lu les livres. Mais j’ai joué au jeu vidéo il y a dix ans environ », a expliqué l’acteur. « Et c’est encore aujourd’hui l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Et Netflix est venu me voir il y a presque deux ans maintenant et m’a dit qu’ils voulaient que j’intervienne et que je prenne le relais. »

« J’étais vraiment excité à l’idée d’incarner ce personnage parce que j’étais un fan du jeu vidéo. Mais j’ai dit, vous savez, laissez-moi regarder l’émission télévisée, jeter un œil aux livres et m’y plonger vraiment. »

« J’ai tiré [the show] au cours des neuf derniers mois, » Hemsworth a continué. « Nous étions [in Wales] pendant deux semaines. Et la première semaine, c’était un beau soleil, un ciel bleu. Et puis la deuxième semaine, c’était un peu comme la saison des tornades. »

Hemsworth a clairement relevé le défi de jouer Geralt et sera rejoint Le sorceleur saison 4 par Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Sharlto Copley, James Purefoy, Laurence Fishburne et Danny Woodburn.

Après les événements choquants qui ont modifié le continent et qui clôturent la troisième saison, la nouvelle saison suit Geralt, Yennefer et Ciri qui doivent traverser le continent ravagé par la guerre et ses nombreux démons les uns des autres. S’ils peuvent accueillir et diriger les groupes d’inadaptés dans lesquels ils se trouvent, ils ont une chance de survivre au baptême du feu et de se retrouver.

Nous n’avons pas de date de première confirmée, mais Le sorceleur devrait revenir sur Netflix en 2025.