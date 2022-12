La star de “The White Lotus”, Alexandra Daddario, dévoile tout en un clin d’œil : “Prenez des vacances loin de vos problèmes”

L’étoile “Le Lotus Blanc” Alexandra Daddario laisse peu de place à l’imagination.

L’actrice de 36 ans s’est rendue sur Instagram jeudi pour partager une photo risquée d’elle-même ne portant absolument rien.

Daddario a montré son physique en forme alors que le cliché sexy montrait son dos nu à la caméra avec un pouce couvrant la moitié inférieure de son corps.

Une belle scène extérieure est représentée en arrière-plan avec des vues sur la nature montagneuse, alors que la star entre dans une piscine à débordement.

“Prenez des vacances loin de vos problèmes, Bob”, disait sa légende sur les réseaux sociaux.

Sur la deuxième photo, l’actrice de “Baywatch” s’est baignée dans la piscine et a plongé, dos nu à la caméra.

La star de “Percy Jackson” a dépeint Rachel Patton dans la première saison de “The White Lotus” – une jeune mariée qui n’est pas ravie de son mariage. L’émission a partiellement suivi l’histoire d’elle et de son mari trop zélé qui se sont rendus dans un complexe pour leur lune de miel.

Daddario n’est pas apparue dans la deuxième saison de la série HBO nominée aux Emmy Awards, mais elle s’est occupée. Elle a décroché un rôle dans la prochaine série d’AMC “Mayfair Witches”.

Lors d’une interview avec Women’s Health en septembre, l’actrice a été franche sur sa carrière.

Après avoir joué dans le feuilleton populaire “All My Children” pendant un an, Daddario a été licencié à l’âge de 16 ans.

“Je n’étais pas une très bonne actrice”, a avoué Alexandra au média de l’époque.

“Je pouvais mémoriser mes lignes, mais trouver mon appareil photo, trouver ma lumière, même apprendre à marcher naturellement… cela m’a demandé beaucoup de pratique. Je savais que quelque chose n’allait pas, mais je savais que je pouvais le réparer. Je savais que je J’ai adoré ce que j’ai fait et que je pouvais être meilleur.”

Depuis, elle a pris les choses en main et s’est inscrite à des cours de théâtre pour perfectionner son métier.

Daddario est devenu célèbre après avoir joué dans “Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief” et a ensuite joué dans “True Detective” de HBO et dans le film “Baywatch”.

Elle a en outre expliqué qu’elle avait reçu un appel du créateur de “The White Lotus” Mike White pour faire partie de la série limitée et avait reçu sa première nomination aux Emmy après la première saison.