La star de “The Waltons”, Michael Learned, “n’a jamais couché” avec le mari de la télévision, Ralph Waite, “mais notre amour était si profond”

Ralph Waite était déterminé à faire une impression inoubliable sur sa femme à la télévision, Michael Learned.

Il y a 50 ans, “The Waltons”, une série sur une famille de la Virginie rurale pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, a été créée en 1972. Les acteurs survivants se réunissent au Hollywood Museum le 17 novembre pour rencontrer des fans et aider à présenter une exposition célébrant l’héritage du spectacle.

Waite a joué le rôle du patriarche de la famille bien-aimé, mais sans fioritures, John Walton Sr. Sur le plateau, cependant, il était un farceur qui n’hésitait pas à laisser tomber ses cheveux – ou son pantalon.

“Ralph et Will Geer [‘The Grandfather’] adoré exposer leurs fesses”, a déclaré Learned à Fox News Digital à propos de l’empressement des acteurs à faire la lune avec le casting.

‘WALTONS’ STAR MICHAEL LEARNED DIT QU’ELLE ET LE MARI DE LA TÉLÉVISION RALPH WAITE ‘ÉTAIENT AMOUREUX’

“Je courrais en hurlant dans la nuit,” gloussa-t-elle.

Waite est décédé en 2014 à l’âge de 85 ans. Learned a précédemment admis que leur chimie à l’écran était la vraie affaire. En 2019, il a été rapporté que Learned et Waite “étaient amoureux” hors écran. Cependant, le couple n’a pas poursuivi une romance.

“Je l’aimais beaucoup”, a-t-elle expliqué. “Et nous nous aimions autant que n’importe qui pourrait aimer n’importe qui. Nous n’avons jamais couché ensemble. Mais notre amour était si profond et spirituel. Et vous savez, Ralph me remettait à ma place quand il pensait que c’était un con. Il n’a pas hésité à me dire de me mettre en forme. Et c’était la même chose pour moi.

“Mais je ne pouvais tout simplement pas le supporter chaque fois que nous avions un désaccord”, a-t-elle expliqué. “Si nous ne nous entendions pas, je ne pourrais pas le supporter. Je me souviens qu’une fois, nous avons eu une prise de bec à propos d’une chose stupide. J’ai juste dû aller frapper à la porte de sa loge. Je pleurais. Juste en larmes. J’ai dit lui, ‘Nous devons nous réconcilier parce que je ne peux pas tourner cette scène si nous sommes toujours en colère l’un contre l’autre.’ Et bien sûr, il ouvrait simplement ses bras et me serrait dans ses bras. Nous étions vraiment une famille, avec tous les hauts et les bas qui vont avec, sauf qu’il n’y avait pas de bagage préalable.”

Lorsque “The Waltons” a fait ses débuts sur CBS, il a concouru contre l’émission de variétés de Flip Wilson et “Mod Squad”. À la deuxième saison cependant, “The Waltons” a chassé ses concurrents des ondes. Il a duré neuf saisons et produit six suites de films conçues pour la télévision. En 1992, des années après la fin de “The Waltons” en 1981, le président George HW Bush a déclaré qu’il voulait “faire en sorte que les familles américaines ressemblent beaucoup plus aux Waltons et beaucoup moins aux Simpsons”.

Cependant, malgré sa popularité, Learned a fait sa sortie en 1979.

“J’avais l’habitude de me plaindre de mon personnage Olivia”, a expliqué Learned à propos du rôle de la matriarche de la série. “J’avais l’habitude de dire:” Ne pouvez-vous pas me donner autre chose à faire que de me servir du café et de dire: “Tiens-toi droit, John-Boy?” Je n’ai pas besoin d’avoir des lignes. J’ai juste besoin d’avoir une attitude. J’avais besoin d’une raison d’être dans la scène. On m’a dit [by the director], ‘Nous n’avons pas vraiment besoin d’une raison. Nous voulons juste savoir que maman est là. J’ai dit: “Mais ça va me tuer en tant qu’acteur.” En y repensant, ils se sont vraiment mis en quatre pour me donner quelque chose à faire, une raison d’être dans la scène. Et maintenant, je pense qu’ils ont fait un travail remarquable. Tout le monde était juste merveilleux avec moi. Mais… je pense que c’était la bonne décision pour moi [to leave] à l’époque.”

Pour Learned, laisser derrière elle sa famille TV n’a pas été facile.

MICHAEL LEARNED DIT QUE “LES WALTONS” LUI SAUVENT LA VIE, APPELLE LE NOUVEAU FILM “DEUXIÈME ACTE” UN “CADEAU”

“J’ai juste pleuré”, se dit-elle. “Je me souviens d’avoir juste regardé une photo du casting, de l’équipe, de tous les enfants qui se tenaient là en souriant. Je me suis juste défait. J’ai pleuré. J’avais l’habitude de me réveiller en rêvant que nous prenions à nouveau cette photo du casting. Chaque année, Au début de la saison, nous prenions tous une photo du casting. Et je rêvais qu’ils ne me laisseraient pas y participer. Je me réveillais et commençais à pleurer. C’était un moment très émouvant pour moi.

Learned a déclaré qu’au fil des ans, elle avait rencontré d’innombrables fans à travers le pays qui avaient trouvé du réconfort dans la série.

“Je me souviens que j’avais l’habitude de visiter beaucoup d’hôpitaux lorsque l’émission était diffusée”, a-t-elle déclaré. “Il y avait un hôpital pour anciens combattants et beaucoup de ces jeunes enfants étaient revenus du Vietnam. Je me souviens d’avoir parlé à un gars vraiment insensible. Il était presque impoli. Et je ne lui en voulais pas. Après tout ce qu’il avait traversé, il pensait probablement, ‘Qui est cette nana blonde et pourquoi me parle-t-elle comme une gamine de cinq ans ?’ Je me souviens que j’ai quitté sa chambre parce que j’avais l’impression d’être un tel intrus. Une infirmière est venue en courant après moi en me disant : “S’il vous plaît, revenez. Il ne savait pas que vous étiez la mère de “The Waltons”. juste en sanglotant dans son lit. Il m’a regardé et a dit: ‘Tu étais la mère que je n’ai jamais eue.'”

“Quand je regarde en arrière, je pense aux gens qui ont regardé l’émission, à ceux qui traversaient également des difficultés financières”, a poursuivi Learned. “Ceux qui ont eu une enfance malheureuse. Ils se sont connectés parce que cela les faisait se sentir bien. Et quand nous avons commencé, aucun de nous ne pensait que nous resterions. Nous avions l’habitude de plaisanter en disant que nous n’allions être là que pendant une semaine ou deux. Et ensuite, tout allait être fini… Mais ensuite, nous faisions partie du défilé de Thanksgiving. Ralph et moi nous sommes juste regardés. Il a dit: “Tu sais quoi? Ce spectacle est un succès.” Les gens criaient juste pour nous. Et c’était excitant.”

MICHAEL, LA STAR “DAHMER” DE NETFLIX, A APPRIS L’OBSESSION DES GENS POUR LES TUEURS EN SÉRIE : “JE QUESTIONNE NOTRE PAYS”

Le casting est resté proche au fil des ans. Learned les a décrits comme “ma deuxième famille”.

“Nous avons passé plus de temps ensemble à tourner la série qu’avec nos propres familles”, a-t-elle déclaré. “Alors bien sûr, nous sommes devenus proches. Je les aime. Et cela nous fait du bien que la série continue de frapper à la maison. Tant de gens viennent me voir, même aujourd’hui, et disent:” Regarder “The Waltons” était le seul fois je me suis senti en sécurité pendant une heure. D’autres me disent que cela leur rappelle leur enfance où la vie était plus douce et plus innocente. Nous sommes fiers de notre travail.

Aujourd’hui, Learned est plus occupé que jamais. Elle a récemment joué dans “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story” de Ryan Murphy sur le tueur en série pour Netflix.

“Je me sens privilégiée qu’à 83 ans, je travaille toujours”, a-t-elle déclaré. “Je suis beaucoup plus reconnaissant maintenant qu’à l’époque. Je pense qu’en vieillissant, on devient un peu plus sage et beaucoup plus humble.”