La star de « The Office », Rainn Wilson, sillonne le monde à la recherche du bonheur intérieur pour les séries télévisées

Rainn Wilson voulait trouver le bonheur intérieur. Il est donc monté dans un avion. Beaucoup d’avions.

L’acteur, qui a joué de manière mémorable l’intrigant et égoïste Dwight Schrute dans « The Office », a sillonné le monde pour explorer comment les gens de différents pays trouvent leur bonheur.

Le résultat est « Rainn Wilson et la géographie de Bliss », une nouvelle série Peacock qui suit Wilson à la recherche de réponses profondes alors qu’il assiste à un spectacle de dragsters en Thaïlande pour monter sur un ring de boxe au Ghana. L’émission débute jeudi, à temps pour le Mois de la sensibilisation à la santé mentale.

« Je voulais que ce soit un voyage personnel du genre ‘Hé, est-ce que ça peut me rendre plus heureux ? Puis-je partager mon voyage ? Puis-je partager mon histoire?’ Mais, en même temps, je voulais que ce soit quelque chose pour tout le monde – vous pourriez aussi avoir l’impression de faire ce voyage.

Armé de données mondiales sur le bonheur, Rainn visite des pays à la fois riches et faibles en bonheur, creusant dans la philosophie, l’histoire et sa propre histoire. Il cite le philosophe Friedrich Nietzsche et frotte les éléphants.

En Islande, qui affiche un indice de bonheur élevé, il se baigne dans un fjord froid, joue avec d’adorables agneaux, mange de la glace et avale une bouteille d’huile de foie de morue. Il demande pourquoi les climats froids semblent produire des gens plus heureux et si l’acceptation islandaise d’être flexible face à un climat en constante évolution est importante pour le bonheur.

« L’Islande est une terre de contradictions. Je n’ai jamais rencontré de gens plus individualistes que les Islandais. Ils sont tous si originaux, merveilleux et intéressants. Et en même temps, ils aiment vraiment leur collectivité », dit-il sur Zoom.

« Il y avait cet incroyable équilibre en Islande entre l’individualité radicale et l’expression personnelle et aussi vraiment faire confiance au collectif et se sentir partie intégrante du collectif. Nous n’avons pas encore travaillé cela en Amérique.

La série est basée sur « The Geography of Bliss: One Grump’s Search for the Happiest Places in the World », un livre d’Eric Weiner, un ancien correspondant international de NPR qui admet qu’il était un peu nerveux lorsque Wilson est arrivé pour la première fois.

« Il était Dwight de ‘The Office’ – Dwight maladroit et drôle. Et j’ai pensé, ‘Oh, non, vraiment ?’ Mais j’ai rapidement découvert que Rainn Wilson n’était pas Dwight, et j’ai eu la chance de le connaître un peu », explique Weiner. « Et c’est un gars très réfléchi, très curieux, en fait très sérieux, comme le sont beaucoup de comédiens et d’acteurs comiques. »

Wilson commence la série en révélant devant la caméra qu’il vient d’une famille malheureuse, qu’il a lutté contre la dépression à partir de son adolescence et qu’il souffre de troubles anxieux. Il était essentiel pour lui de le reconnaître aux fans et aux téléspectateurs.

« C’est très important de partager votre combat », dit-il. «Dans l’environnement actuel et l’Instagram-ification de la vie américaine, tout le monde a l’air heureux et bien organisé et dans des endroits impressionnants et s’en sort parfaitement. Et quelqu’un est seul à la maison et souffre.

Si l’Islande est en tête, l’émission visite également la Bulgarie, qui se classe au bas du classement du bonheur, Wilson explique que la longue histoire d’assujettissement du pays – par les Ottomans, les nazis et les Soviétiques – a conduit à la méfiance envers le gouvernement et les étrangers. Peut-être alors que l’expression de soi apporte de la joie et donc la confiance dans les autorités ?

« Je me rends compte pourquoi je me sens si à l’aise dans cet endroit », dit-il dans l’émission, « je pense que je suis bulgare. Je suis inquiet. Je suis pessimiste. Aussi loin que je me souvienne, j’ai constamment marché sur la corde raide pour éviter les mauvais sentiments.

Wilson rejoint un groupe bondé de nouveaux hôtes de voyage célèbres, qui comprend Eugene Levy, Zac Efron, José Andrés, Chris Hemsworth, Will Smith, Stanley Tucci, Macaulay Culkin et Ewan McGregor. Mais peu d’émissions de voyage ont leur hôte déguisé en Viking, conduisant un tuk-tuk ou une planche à roulettes dans l’ancien bloc soviétique.

« C’est essentiellement de la philosophie sur la route », explique Weiner, qui dirige un groupe de tournée du bonheur qui se rendra en Islande en octobre. « Le voyage est le bonbon qui vous amène au cours principal de ces très grands problèmes philosophiques sur la souffrance et le bonheur, le sens et la confiance et tous ces problèmes avec lesquels Rainn se débat. »

Quel est le secret du bonheur ? L’émission indique que les réponses ne sont peut-être pas aussi compliquées que nous le pensons – et cela peut inclure d’avoir très, très froid.

« Il y a un ensemble d’outils. Il y a trouver une communauté, être au service des autres, se connecter à la nature. Méditation. Gratitude, dit Wilson. « Thérapie par immersion froide ou thérapie par le froid et la chaleur. Ce n’est pas sorcier.

Et, de manière appropriée, vous pourriez ajouter des voyages à cette liste. Cette fois, Wilson ne voyageait pas pour s’asseoir sur une plage et siroter un cocktail à la noix de coco – bien qu’il n’y ait rien de mal à cela, insiste-t-il – mais pour apprendre.

« Voyager pour trouver la joie est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais cela implique d’apprendre à connaître des étrangers, de se connecter avec eux, de trouver une communauté, d’apprendre, de devenir humble », dit-il. « Le voyage lui-même peut être un excellent antidote à la déconnexion et au malheur. »

—Mark Kennedy, Associated Press

Films et télévision