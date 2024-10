La star de « The Office » Jenna Fischer révèle un diagnostic de cancer du sein

Dans le but de sensibiliser le public au mois de sensibilisation au cancer du sein, Jenna Fischer a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein l’année dernière.

INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES

Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada.

ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES

Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada.

Contenu de l’article

« Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Je n’aurais jamais pensé faire une annonce comme celle-ci, mais nous y sommes », a partagé Fischer, 50 ans, dans un article sur Instagram. « En décembre dernier, on m’a diagnostiqué un cancer du sein triple positif de stade 1. Après avoir subi une intervention chirurgicale, une chimiothérapie et une radiothérapie, je n’ai plus de cancer.

Fischer a parlé de son diagnostic dans une diapositive ultérieure, disant à ses abonnés que le cancer avait été découvert lors d’un examen l’automne dernier.

« En octobre 2023, j’ai posté une photo de moi sur Instagram en train de me préparer pour ma mammographie de routine avec un rappel en plaisantant de « prendre soin de vos sacs de temps » à la Michael Scott. Après des résultats peu concluants sur cette mammographie en raison de la densité du tissu mammaire, mon médecin a ordonné une échographie mammaire », a-t-elle écrit. « Ils ont trouvé quelque chose dans mon sein gauche. Une biopsie a été ordonnée. Puis, le 1er décembre 2023, j’ai appris que j’étais atteinte d’un cancer du sein triple positif de stade 1. »